Экс-глава Фонда жилищного строительства Ямала пытался бежать от следствия, разыграв сердечный приступ

Бывшего главу Фонда жилищного строительства Ямала Виктора Калашникова задержали по подозрению в присвоении и растрате. Он попытался сбежать, имитировав сердечный приступ. Однако на границе с Казахстаном его остановили, сообщает «Север-Пресс».

Изданию стали известны подробности расследования от осведомлённых источников. Калашников, по данным агентства, после предъявления обвинения имитировал сердечный приступ, его отвезли в больницу. Из медучреждения он как раз и попытался сбежать. Как пишет «Знак», строителя арестовали 10 сентября 2018 года.

Виктор Калашников возглавлял Фонд жилищного строительства с 2014 по 2016 год.

Согласно базе данных, Виктор Калашников имел отношение к компании «Ямалстройгрупп», которая сейчас ликвидируется.

Салехард, служба информации

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