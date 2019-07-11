Экс-главу ФЖС Ямала Калашникова вернули в СИЗО

Подозреваемый в коррупции экс-директор Фонда жилищного строительства Виктор Калашников вернется в СИЗО – окружной суд изменил ему меру пресечения. В четверг, 11 июля 2019 года, Калашникова взяли под стражу в зале суда ЯНАО. Об этом агентству «Новый День» сообщил источник, знакомый с делом.

Виктор Калашников находится в СИЗО с сентября 2018 года, пока расследуется уголовное дело в отношении него. 28 июня 2019 года городской суд Салехарда изменил для него меру пресечения – бывшего чиновника отправили под домашний арест. Однако решение было оспорено в среду, 11 июля. Следствие и прокуратура наставали на том, что г-н Калашников может оказывать давление на фигурантов дела, находясь на свободе, а также может скрыться. Напомним, он уже предпринимал такую попытку. Его задержали на границе с Казахстаном. Стоит отметить, что возврат обвиняемого в СИЗО – достаточно нечастое явление. Обычно это связано либо с большим общественным резонансном, либо с принципиальной позицией следствия и надзорных структур.

Виктор Калашников возглавлял фонд жилищного строительства ЯНАО. Его обвиняют в присвоении или растрате (часть 4 статьи 160 УК). В его деле много эпизодов. Один из них – приобретение непригодных недостроенных домов в поселке Уренгой. За них от Фонда компания «Трестгеострой» получила 355 млн рублей. Сейчас компания находится в стадии ликвидации. При этом крупная доля в ней принадлежит известному тюменскому политику и бизнесмену Андрею Брехунцову.

В том числе в материалах есть еще два фигуранта – это бывшие сотрудники ГКУ «Дирекция капстроительства Ямала». Экс- глава дирекции Константин Париенко находится в бегах. Его подчиненный Денис Мышьяков. Их подозревают в том, что они способствовали строительству по завышенной цене объектов на Ямале и завышении цен поставки оборудования. Фонд жилищного строительства Ямала, который в тот момент возглавлял Калашников, выступал застройщиком.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.07.19

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