Прокурор, стрелявший в кафе, стал адвокатом экс-главы Фонда жилищного строительства Ямала

Одним из адвокатов экс-главы фонда жилищного строительства Ямала Виктора Калашникова стал экс-прокурор, который в 2016 году был фигурантом истории со стрельбой в кафе Лабытнанги – Эрик Иванов. Г-н Иванов накануне сделал заявление, что Калашников пропал – его не могут найти в СИЗО. Однако эту информацию в четверг, 20 сентября, не подтвердил второй защитник бывшего чиновника.

19 сентября в редакцию «Нового Дня» поступил звонок от Эрика Иванова, представившегося защитником Виктора Калашникова, он сообщил, что адвокатов не пускают к подзащитному. Он не раскрыл подробности, пообещав перезвонить. Чуть позднее в беседе с агентством «URA.RU» он заявил, что правоохранители гоняют адвокатов из одного СИЗО в другое – из Салехарда в Лабытнанги – но ни там ни там подозреваемого в растрате нет. Звонивший даже предположил, что на экс-директора Фонда жилищного строительства Ямала могут оказывать давление.

Второй адвокат г-на Калашникова Павел Сорокотяга опроверг информацию о том, что задержанного не могут найти. Юрист в беседе с агентством «Новый День» добавил, что подзащитный находится в СИЗО Лабытнанги. Он сказал, что не знает, почему в СМИ появилась информация о том, что Калашников пропал. Обновлено в 17:02. Как пояснил «Новому Дню» сам г-н Иванов, ситуация уже разрешилась: Калашников находится в СИЗО Салехарда и встреча с адвокатами состоялась.

Эрик Иванов фигурировал в неоднозначной истории, произошедшей в 2016 году в Лабытнанги. Он поздно вечером прибыл в кафе «Кахети» за хачапури как раз в тот момент, когда у хозяина Левана Одзелашвили случился конфликт с гостями. Желая защитить г-на Одзелашвили, Эрик Иванов выстрелил из пистолета, который при нём находился нелегально, в потолок. По одной из версий, он защищался – раздосадованные гости, якобы, напали на него.

Прояснить ситуацию с пропажей Калашникова не смогли в полиции. В пресс-службе управления МВД Ямала в ответ на вопрос агентства «Новый День» отказались давать комментарии относительно содержания задержанного в СИЗО. Там сообщили, что не станут выяснять, где именно он сейчас находится. Причину отказа в предоставлении информации там не назвали.

Глава пресс-службы Ирина Будькина в беседе с агентством добавила, что по заявлению лиц, которые заявили о пропаже Калашникова, проводится проверка. Сроки её окончания она не назвала.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.09.18

Тюменские власти свалили ответственность за Корпорацию Развития на Ямал. / Власти Салехарда покупают инсталляции за миллион рублей. / Конкурс на пост мэра Губкинского пользуется популярностью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»