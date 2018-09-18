Власти Ямала ответили на вопрос о Фонде, где «пропали» 400 млн рублей

В правительстве Ямала отказались рассказать, кто из чиновников контролировал Фонд жилищного строительства, директора которого задержали по подозрению в коррупции. Речь идёт о спецоперации полиции и ФСБ. Экс-директора Фонда Виктора Калашникова подозревают в присвоении и растрате, ущерб от его действий для бюджета Ямала правоохранители предварительно оценили в 400 млн рублей. Между тем, согласно документам, в совет фонда входили высокопоставленные чиновники администрации округа.

Агентство «Новый День» отправило в правительство Ямала вопросы о работе фонда. В пресс-службе первого замегубернатора, курирующего строительный блок в правительстве, Алексея Ситникова не стали отвечать на них. «Пока ведётся следствие, комментарии преждевременны», – сообщили там.

Согласно документам Минюста, в 2014 и 2015 годах совет фонда возглавлял действующий глава департамента строительства и жилполитики автономии Юрий Теряев. В 2014 году в совет также входил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников. В 2015 – сотрудники Депстроя и директор Центра инвестиционных проектов Максим Ливитин. Также у Фонда был попечительский совет, куда входили, например, депутат Дмитрий Жаромских и замгубернатора Сергей Карасёв.

Фонд учреждён департаментом строительства Ямала.

Фонд жилищного строительства Ямала осваивал бюджетные деньги на программы по переселению ямальцев из ветхого и аварийного жилья, на переселение жителей округа в микрорайоны «Ямальский» и «Ямальский-2» в Тюмени, а также на улучшение жилищных условий людей. Согласно отчётности организации, в 2015 году на «целевые мероприятия» ушло порядка 14 млрд рублей. При этом фонд оплаты труда в фонде составил ещё 241 млн рублей. В 2014 году Фондом на целевые мероприятия освоено 13,3 млрд рублей.

Адвокат задержанного главы Фонда г-на Калашникова также отказался комментировать позицию подзащитного и ход расследования.

Салехард, служба информации

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