На Ямале в суд передают дело экс-директора Фонда жилищного строительства Калашникова

Дело экс-директора «Фонда жилищного строительства Ямала» Виктора Калашникова отправляется в суд – расследование одного из эпизодов завершено. Об этом агентству «Новый День» сообщил источник в правоохранительных органах. Вместе с г-ном Калашниковым на скамье подсудимых окажется экс-директор компании «Ямалгазспецстрой-жилье» Сергей Курчевский. По версии следствия, коммерсант и директор фонда похитили из бюджета округа порядка 60 млн рублей. Из-за этой коррупционной схемы более 300 жителей Ямала не получили обещанного жилья. Агентство «Новый День» уже описывало этот эпизод в августе 2019 года. Отетим, г-н Калашников сейчас находится под домашним арестом.

Согласно обвинению, г-н Калашников при пособничестве Курчевского растратил деньги, которые были выделены на расселение из ветхого и аварийного жилья ямальцев. Фабула дела такова: в 2014 году Фонд заключил несколько договоров с подконтрольной Курчевскому конторой «Ямалгазспецстрой». Дома должны были возвести в поселке Харп Приуральского района. Заранее, зная о том, что будет заключен такой договор, Курчевский купил свайное поле у администрации поселка Харп. Свайному полю на момент покупки было как минимум 25 лет, строитьь на нем было нельзя. При этом по документам Калашников и Курчевский провели это свайное поле как новый объект, который якобы возвели в рамках договоров в 2014-2015 годах. И именно за это поле из бюджета Фонд выплатил 61 млн рублей компании Курчевского. Дома на этом свайном поле, разумеется, строить так и не начали. Люди, которые ждали переселения, не продвинулись в очереди.

Действия Калашникова квалифицировали как растрату – часть 4 статьи 1670 УК РФ.

Коммерсант Курчевский вину признал. Калашников – нет.

О том, что в отношении директора Фонда жилищного строительства Виктора Калашникова возбуждено уголовное дело, стало известно в сентябре 2018 года. Тогда полиция объявила, что его подозревают в растрате. Тогда полицейский главк заявил об ущербе в 400 млн рублей. После этого раскрывались новые подробности и эпизоды, которые находились на изучении правоохранительных органов.

В том числе агентство «Новый День» раскрывало эпизод, связанный с фирмой сына известного политика – это компания «Трестгеострой», крупная доля в которой принадлежит известному тюменскому политику и бизнесмену Андрею Брехунцову. https://newdaynews.ru/yamal_ugra/646387.html Схема была примерно такая же – деньги подрядчику отдали за недостроенные дома. В итоге нет ни жилья, ни денег.

Салехард, служба информации

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