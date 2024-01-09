Жена экс-директора ямальского фонда дала взятку 20 млн рублей за его выход из СИЗО

Жена осуждённого за коррупцию экс-главы «Фонда жилищного строительства Ямала» Виктора Калашникова дала взятку в 20 млн рублей, чтобы её мужа во время следствия выпустили из СИЗО. Инцидент имел место ещё в 2018 году. Недавно человека, который обещал передать эту взятку и часть денег забрал себе, осудили. Это тюменский коммерсант. Сам же Калашников, напомним, осужден.

Взятка за освобождение из СИЗО

Подробности эпизода со взяткой описывают в пресс-службе судов Тюменской области.

Осенью 2018 года Виктора Калашникова задержали в Тюмени при попытке уехать с крупной суммой в Казахстан. Он стал обвиняемым в деле о хищении 60 млн рублей, выделенных Фонду на строительство жилья в Приуральском районе для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. На время следствия г-на Калашникова поместили в следственный изолятор.

«Желая освободить мужа, его супруга стала искать нужных людей, способных не только изменить меру пресечения, но и прекратить уголовное дело. Её познакомили с несколькими посредниками. Среди них оказался и директор тюменского ООО «Трек-Проф» Дмитрий К., который заявил о своих «крутых» связях в высших кругах очень влиятельных столичных силовиков, способных забрать уголовное дело в Москву и прекратить его за 120 млн рублей. Однако, после консультации с мужем, женщина отказалась от столь дорогой «услуги» и за 20 млн рублей решила продолжить работу по изменению меры пресечения мужу на домашний арест», – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Обстоятельства сложились удачно для Дмитрия Кармацкого (именно такова фамилия директора указанной конторы – посредника): в августе 2019 года апелляция изменила меру пресечения Калашникову на домашний арест.

Г-н Кармацкий сказал супруге Калашникова, что это его заслуга. И взял 12,8 млн рублей из общей суммы взятки (20 млн рублей) себе. Когда это вскрылось, сам Кармацкий тоже стал обвиняемым в уголовном деле. А стало известно об инциденте от фигурантов расследования в отношении г-на Калашникова.

В начале декабря 2023 года г-на Кармацкого признали виновным в мошенничестве. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно. Суд арестовал его счета на 2 млн рублей до принятия решения по гражданскому иску прокуратуры.

Что с Калашниковым

В 2020 году экс-главу Фонда жилищного строительства Ямала Виктора Калашникова осудили за растрату. Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима, суд оштрафовал его на 800 тыс. рублей.

Сейчас в суде находится ещё одно уголовное дело, в котором г-н Калашников является обвиняемым. Агентство «Новый День» подробно описывало эпизоды, которые есть в расследовании. Это и очередные манипуляции с жильём для переселенцев, и обогащение на поставке дешёвого, подпольного оборудования для детского сада в Лабытнанги, и завышение стоимости оборудования для животноводческого комплекса в Аксарке.

Тюмень, Салехард, Наталья Ефремова

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