У экс-главы Фонда жилищного строительства Ямала Калашникова арестовали самолёт и гостиницу

Известного ямальского коррупционера, бывшего директора «Фонда жилищного строительства Ямала» Виктора Калашникова снова будут судить. Процесс стартует в мае 2022 года – силовики завершили расследование и направили новые материалы в суд. Г-н Калашников будет ездить на заседания из колонии, где он отбывает наказание за растрату 60 млн рублей.

На этот раз суд будет рассматривать новые преступления, которые он, по версии следствия, совершил в течение нескольких лет. Это и манипуляции с деньгами на переселение из аварийного жилья, и с деньгами на молочные комплексы, и с деньгами на детский садик. Об этом сообщает следственное управлении СК Ямала. Агентство «Новый День» рассказывает подробности.

Интересная деталь: Виктор Калашников награждён знаком отличия «За заслуги перед Ямалом».

Первый эпизод – животноводческий комплекс в селе Аксарка

В этой схеме вместе с Калашниковым участвуют экс-директор «Дирекции капстроительства и инвестиций ЯНАО» Константин Париенко и его подчинённый Денис Мышьяков. Преступление связано с подконтрольной г-ну Калашникову конторой – «Ямалстройгрупп». Как уточняют следователи, Калашников с декабря 2011 года и до банкротства компании в декабре 2017 года оставался «теневым» высшим органом управления этой компании.

«Ямалстройгрупп» в 2011 году получила контракт на строительство животноводческого комплекса в Аксарке. Объект должен был обеспечить мясом и молоком жителей Ямала. В том же году Виктор Калашников перешёл на работу из этой компании в «Фонд жилищного строительства ЯНАО» (на пост замдиректора).

Комплекс строили долго, каждый раз выяснялось, что денег не хватает, так что власти Ямала согласовывали новые и новые контракты на его завершение. Общая сумма затрат– порядка 1,1 млрд рублей.

Калашников, по данным материалов дела, придумал схему: купить оборудование и на бумаге завысить его стоимость. Разницу положить к себе в карман. Глава Дирекции г-н Париенко идею одобрил и согласился помочь, как полагает следствие, за взятки. Цены на оборудование проверял Денис Мышьяков. Его тоже посвятили в преступную схему. Ещё одним соучастником стал партнёр Калашникова – Емельянов.

Для комплекса выбрали шведское оборудование, чтобы стоило подороже, соответственно, можно было бы сделать «наценку» побольше. Его купила фирма-прокладка у официального поставщика в Тюмени. После преступной корректировки сметы соучастникам удалось «заработать» 24 млн рублей.

Второй эпизод. Детский сад в Лабытнаги

С 2010 по 2013 год «Ямалстройгрупп» строил и не достроил детский сад в Лабытнанги. За работу компания получила из бюджета 625 млн рублей. Тем не менее власти Ямала согласовали новый аукцион на завершение садика и из бюджета выделили ещё 725 млн рублей.

Калашников и Париенко и тут, по версии следствия, договорились о содействии. В 2014 году второй контракт при активной помощи г-на Париенко получил «Ямалстройгрупп». Схемы «заработка» на нём было две:

Завысить сметную стоимость оборудования, разницу, по предположению обвинения, забирает Калашников, Париенко берёт взятки. Согласно материалам дела, цену завысили на всё – от ковриков и растений для малышей до оборудования в пищеблоки и бассейн. Таким образом злоумышленникам удалось похитить 81,5 млн рублей. Проверки смет на оборудование делал всё также Мышьяков, он, по версии следствия, прекрасно знал о преступных схемах, но закрывал на них глаза.

Полностью подменить дорогое иностранное оборудование для малышей на то, что изготовлено в подпольном цехе. Разницу забирает Калашников, Париенко получает взятки. Так вместо мебели и сантехники из Швейцарии и Германии в ямальском садике появилось оборудование, сделанное в Тюмени нелегальными. Такую подмену организовал через своего знакомого сам Калашников, по версии следствия. Так удалось похитить ещё около 40 млн рублей.

При этом фактическое наличие в детском саду оборудования никто не проверял – Париенко, по данным силовиков, дал команду подписать все бумаги без осмотра.

Сколько получил Париенко

В 2014 году Виктор Калашников, по данным следствия, начал передавать взятки Константину Париенко частями через своих доверенных лиц – это были сотрудники подконтрольных ему предприятий. Всего глава дирекции за комплекс в Аксарке получил 4 млн 950 тыс. рублей.

В 2015 году размер взяток, которые передавал Калашников Париенко, согласно материалам дела, значительно вырос. Глава дирекции капстроительства не отказался даже от жилого дома в Тюмени по адресу проезд 6-й Губернский. Дом принадлежал Калашникову, но формально был оформлен на другое лицо. Чтобы дом перешёл в собственность Париенко, доверенные лица Калашникова оформили сделку купли-продажи. Денег при этом глава Дирекции не платил.

Емельянов (посредник Калашникова), передал Париенко взятку в общей сумме 28,3 млн рублей. Из них 13,3 млн рублей – деньгами, остальное – стоимость участка с землёй.

Итого – более 18 млн рублей деньгами и плюс дом.

Экс-директор ГКУ «ДКСиИ ЯНАО» ПАриенко до сих пор находится в международном розыске, его уголовное дело выделено в отдельное производство.

Манипуляции с банком

В очередном эпизоде уголовного дела фигурирует та же самая компания, что и в том, за который Калашников уже сидит в колонии. Это «Ямалгазспецстрой-Жильё». Ещё один участник – одиозный «Сибирский банк реконструкции и развития» (СБРР). Как выяснили следователи, г-н Калашников дружил с предправления Георгием Романютой и председателем СД Алексеем Лебзаком. Благодаря манипуляциям, которые выдумал г-н Калашников, регион лишился квартир для переселенцев – недвижимость оказалась под контролем банка.

Схема следующая.

Фонд жилищного строительства Ямала в 2013, 2014 годах заключил с компанией «Ямалгазспецстрой-Жильё» договоры долевого участия для строительства жилья для переселения. Территория – Панаевск и Харп.

С 2013 по 2016 годы по этим договорам Фонд перечислил конторе 264,6 млн рублей. В какой-то момент учредитель «Ямалгазспецстрой-Жильё» Курчевский пожаловался Калашникову, что у него нет денег на строительство. И директор Фонда предложил ему помочь с оформлением кредита в СБРР. Фонд выступил поручителем и передал свои права по договорам долевого участия, то есть фактически передал права на квартиры (20 штук) банку. Калашников не имел права так делать. Однако, вероятно, чиновники Ямала упустили это из виду, в том числе и председатель совета фонда, глава Депстроя Ямала Юрий Теряев.

Ни один кредит компания-застройщик не выплатила. Права на квартиры перешли к банку. Переселенцы остались без новых домов (их должно было быть 9 штук).

Недостроенное жильё в посёлке Уренгой

Ещё один проваленный проект по строительству жилья для переселения –12 домов в посёлке Уренгой Пуровского района. Их должна была построить компания ООО «ТрестГеоСтрой» (агентство «Новый День» подробно рассказывало про неё и её связь с тюменским политиком и бизнесменом Андреем Брехунцовым).

Фонд перечислил застройщику за эти дома 242,6 млн рублей (около полвины от общей суммы). Дома не достроили. Фонд обратился в суд. Но по решению Калашникова (так считает следствие) Фонд и «ТрестГеоСтрой» заключили очень невыгодное для Фонда мировое соглашение: 12 недостроенных домов перешли к Фонду, подрядчик получил ещё дополнительно 112,9 млн рублей. То есть вместо того, чтобы наказать подрядчика за срыв контракта, Калашников, как считает следствие, ещё и доплатил ему. Впоследствии выяснилось, что дома непригодны для дальнейшего строительства – их нужно сносить.

Статьи обвинения

Калашников обвиняется в организации преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5, ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Силовики также полагают, что он руководил исполнением, а также содействовал совершению преступлений, которые описаны в ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершённая в особо крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), ч. 2 ст. 201 УК РФ (использование должностным лицом своих полномочий вопреки законным интересам организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, повлекшее тяжкие последствия).

Силовики отмечают, что суд арестовал имущество г-на Калашникова на сумму более миллиарда рублей.

«Следователем проведена кропотливая работа по установлению имущества обвиняемого, при этом установлено, что большая часть имущества была специально номинально оформлена на подконтрольных обвиняемому юридических лиц, которые с целью сокрытия и вывода активов инициировали процедуру банкротства с помощью группы аффилированных компаний. Установлена вся цепочка лиц, задействованных в сокрытии активов. Собранные материалы были признаны судом достаточными для наложения ареста на имущество обвиняемого стоимостью более 1 млрд рублей, находящееся как на территории России, так и за рубежом. В том числе наложен арест на гостиничный комплекс, промышленные базы, жилые дома, квартиры, самолёт, катер и транспортные средства», – говорится в сообщении СУ СК Ямала.

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Салехард, Юлия Фролова

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