На Ямале в колонию снова отправят экс-директора Фонда жилищного строительства

В Салехарде по второму уголовному делу осудили экс-директора «Фонда жилищного строительства» Ямала Виктора Калашникова. Его снова приговорили к реальному сроку – он должен отправиться в колонию, сообщают в Следкоме Ямала.

Срок, который назначали г-ну Калашникову – 12 лет, он также должен выплатить штраф в 350 млн рублей. Ему также запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с заключением и выполнением контрактов по строительству и ремонту объектов недвижимого имущества.

Фабулу второго уголовного дела Виктора Калашникова агентство «Новый День» уже подробно описывало.

До 2011 года г-н Калашников возглавлял свою фирму ООО «Ямалстройгрупп». Потом он возглавил некоммерческую организацию, созданную правительством Ямала – «Фонд жилищного строительства», но не перестал скрыто контролировать свою фирму. Как полагают следователи, он использовал «своё влияние и контакты» для совершения преступлений в строительной отрасли. Виктор Калашников разработал и реализовал план преступных действий для хищения бюджетных средств с помощью своей фирмы. Схема простая – подконтрольная фирма участвовала в строительстве социально-важных объектов и поставляла туда оборудование. Стоимость материалов и работ была завышена.

По версии следствия, его соучастниками были сотрудники ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» – Константин Париенко, Денис Мышьяков и Артём Емельянов. Последние двое в ходе суда оправданы. Г-н Париенко находится в розыске.

«В 2011 и 2014 годах между ООО «Ямалстройгрупп» и ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» были заключены государственные контракты по строительству животноводческого комплекса в посёлке Аксарка и детсада в Лабытнанги. Находясь в сговоре с директором ГКУ, фигурант похитил более 105 млн рублей. Директор ГКУ (имеется в виду Париенко – прим.ред.) за оказание помощи в торгах, по версии следствия, получил от виновного 18 млн рублей и земельный участок в Тюмени с домом общей стоимостью 15 млн рублей. Кроме того, экс-руководитель фонда признан виновным в мошеннических действиях при строительстве детского сада в Лабытнанги и поставке оборудования. Фигурант подменил мебель премиального качества, предназначенную для детей, на изготовленную кустарным способом в частном цехе, совершив хищение более 39 млн рублей», – описали суть преступления в Следкоме Ямала.

Салехард, Наталья Ефремова

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