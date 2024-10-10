На Ямале возобновили второй суд по новым делам в отношении одиозного директора госфонда Калашникова

На Ямале возобновили рассмотрение второго уголовного дела в отношении экс-директора «Фонда жилищного строительства ЯНАО» Виктора Калашникова. Оно было приостановлено из-за состояния здоровья коррупционера. Г-на Калашникова, который отбывает наказание в Архангельской области, для этого доставляли на Ямал.

Решение по первому уголовному делу в отношении Виктора Калашникова было озвучено в 2020 году. Он признан виновным в растрате и приговорён к семи годам в колонии. В 2022 году в суд поступило второе уголовное дело. В нём несколько эпизодов. О нём агентство «Новый День» тоже подробно рассказывало. Вместе с Виктором Калашниковым обвиняемыми в деле проходят экс-директор «Дирекции капстроительства и инвестиций ЯНАО» Константин Париенко и его подчинённый Денис Мышьяков.

Находясь в колонии, г-н Калашников уже неоднократно пытался выбраться на свободу и изменить условия отбывания наказания. Вельский суд Архангельской области в декабре 2023 года заменил г-ну Калашникову реальное лишение свободы на ограничение свободы на 2 года 3 месяца. Он должен был отбывать наказание по месту жительства. Однако потом это решение отменили и коррупционера вернули в колонию.

Сейчас, находясь на Ямале для участия в процессе, г-н Калашников попытался сменить колонию общего режима на колонию-поселение.

«Суд с учётом мнения прокурора отказал в удовлетворении ходатайства ввиду ненадлежащего поведения осуждённого за весь период отбывания наказания», – сообщили в прокуратуре Ямала, которая выступала против смягчения условий колонии.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube