Одиозному ямальскому коррупционеру разрешили отбыть наказание дома вместо тюрьмы

Осуждённый за коррупцию бывший глава ямальского фонда Виктор Калашников будет отбывать оставшуюся часть наказания по месту жительства. Такое решение принял Вельский районный суд Архангельской области. До этого г-н Калашников отбывал наказание в ИК-14. Бывший глава Фонда жилищного строительства Ямала был осуждён в 2020 году за хищение из бюджета 60 млн рублей. Деньги были выделены на строительство жилья для переселенцев. Согласно приговору суда, он должен был провести 7 лет в колонии. Из срока наказания вычли время, проведённое коррупционером под стражей и под домашним арестом в период суда.

«Неотбытая часть наказания Калашникова В.Ю. составляет 1 год 01 месяц 19 дней, Калашников имеет исполнительный лист о возмещении вреда, причинённого преступлением, на сумму 60 812 185 рублей 31 копейка, по которому остаток задолженности составлял 61 608 685 рублей 31 копейка», – говорится в решении Вельского суда.

Однако, по мнению судьи, у Калашникова сформировалась «тенденция к исправлению», что даёт возможность заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания.

Суд положительно оценивает личность осуждённого, так как он не нарушал режим, а также помогал готовить культмасовые мероприятия и стенгазеты. «За весь период отбывания наказания нарушений установленного порядка отбывания наказания он не допускал, взысканий не имел, получил 2 поощрения за помощь, активное участие в организации и проведении культурно-, спортивно-массовых и воспитательных мероприятий, оформлении стенных газет, посвящённых памятным датам».

Вельский суд заменил г-ну Калашникову неотбытую часть наказания более мягким видом наказания в виде ограничения свободы на 2 года 3 месяца. Теперь коррупционер не может менять место жительства, выезжать за пределы муниципального образования, в котором будет жить, и должен являться для регистрации дважды в месяц.

Кроме того, приостановлен второй процесс по ещё одному уголовному делу г-на Калашникова. Он идёт в Салехарде. Причина – состояние здоровья подсудимого. Ему предстоит операция.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что имущество г-на Калашникова нашли за границей.

«Виктор Калашников имел немалый официальный доход, кроме того, следствие полагает, что у него был огромный преступный доход. Однако почти всё его имущество было записано на других лиц. Это осложняло поиск имущества, но тем не менее правоохранители установили бенефициара, – рассказывает неофициальный собеседник агентства. – Так, комплекс апартаментов в курортной зоне Болгарии был записан на подконтрольную Калашникову компанию «Винад». Он также пользовался самолётом малой авиации, чтобы летать на охоту и рыбалку.».

Салехард, Наталья Ефремова

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