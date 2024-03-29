Фонд жилищного строительства Ямала взыскал с коррупционера Калашникова больше 100 млн

Фонд жилищного строительства Ямала смог взыскать с коррупционера Виктора Калашникова 109,1 млн рублей. Такое решение вынес арбитражный суд ЯНАО. Это убытки, которые нанёс г-н Калашников, когда был директором Фонда. Бывший управленец оплачивал невыполненные работы аффилированной компании «Стройсистема». Компания строила дома для переселения по договору долевого участия за бюджетные деньги. Возглавлял фирму с августа 2012 года по июнь 2015 года Алексей Воронов – тесть Виктора Калашникова.

Как выяснилось в суде, г-н Калашников принимал работы по невразумительным фотографиям. Представители коррупционера пытались доказать, что это делал не сам Калашников, будучи директором Фонда, а его подчинённые. Но суд возмутился: «Если ответчик организовал работу Фонда таким образом, что специалисты делали произвольные выводы на основе нескольких фотографий и недостаточной информации – значит, ответчик ненадлежащим образом выполнял свои обязанности по организации системы управления юридическим лицом».

Суд длился довольно долго. Фонду жилищного строительства сначала отказали, пришлось оспаривать решение в апелляции и кассации.

Виктор Калашников – не единственный, с кого Фонд хотел взыскать ущерб. В числе ответчиков были ещё два бывших управленца Фонда – Виталий Зайцев и Александр Клименко. Но суд решил, что они не должны платить.

Виктор Калашников был осужден за манипуляции в 2020 году. Агентство «Новый День» описывало подробности преступлений. Г-н Калашников оплатил строительство уже существующего свайного поля в посёлке Харп для того, чтобы строить на нём дома для переселенцев. Возводить дома на этом фундаменте было нельзя. Деньги бюджета были просто похищены. Компания «Ямалгазспецстрой» получила за это свайное поле около 60 млн рублей. Согласно приговору суда, Калашников должен вернуть эти деньги. Но он до сих пор этого не сделал.

В конце 2023 года его выпустили из колонии за то, что он рисовал стенгазеты и хорошо себя вёл, и разрешили отбывать наказание дома. Однако это решение было оспорено и коррупционер вернулся в колонию.

В суде находится ещё одного уголовное ело в отношении г-на Калашникова. Оно приостановлено в связи с тем, что Калашников болеет.

Салехард, Наталья Ефремова

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