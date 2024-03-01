Ямальского коррупционера Калашникова возвращают в колонию

Осужденный за коррупцию экс-глава «Фонда жилищного строительства ЯНАО» Виктор Калашников должен снова вернуться в колонию. Апелляция отменила решение, согласно которому он мог отбыть оставшуюся часть наказания дома. Об этом сообщает агентство «Ура.ру» со ссылкой на собственный источник.

Вельский суд Архангельской области в декабре 2023 года заменил г-ну Калашникову реальное лишение свободы на ограничение свободы на 2 года 3 месяца. Он должен был отбывать наказание по месту жительства. Мотивация суда основывалась на том, что в архангельской колонии коррупционер хорошо себя вёл.

Как пишут журналисты, прокуратура ЯНАО сумела добиться отмены этого решения. «Защита ссылалась на тяжёлое заболевание Калашникова, из-за которого он не может присутствовать на судебных заседаниях. Но суд Архангельска успокоил сторону защиты, заявив, что Виктор Калашников может получать квалифицированную медпомощь по месту отбывания наказания», – пишет «Ура.ру».

Сейчас в суде Салехарда находится второе уголовное дело в отношении экс-главы Фонда жилищного строительства Ямала». Оно приостановлено из-за состояния здоровья подсудимого.

По первому уголовному делу г-на Калашникова осудили в 2020 году. По версии следствия, коммерсант Курчевский и директор фонда похитили из бюджета ЯНАО порядка 60 млн рублей.

Салехард, Наталья Ефремова

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