Коррупционеру и экс-директору ямальского Фонда жилищного строительства Калашникову вынесен приговор

В Салехарде в четверг, 23 июля, вынесен приговор по громкому коррупционному делу, фигурантом которого стал экс-директор ямальского Фонда жилищного строительства Виктор Калашников. Суд приговорил Калашникова к семи годам исправительной колонии строго режима. Также бывший ямальский управленец должен заплатить штраф 800 тыс рублей.

Его пособник – экс директор ЗАО «Ямалгазспецстрой-Жилье» Сергей Курчевский, получил условный срок – 5 лет. И он также должен заплатить штраф – 400 тыс рублей.

Источники «Нового Дня» сообщают, что после оглашения приговора Калашников выразил удивление. «Он был крайне удивлен. Закатывал глаза. Говорил, что ему не понятен приговор», – рассказал наш инсайдер.

«Новый День» неоднократно сообщал о деле Калашникова. По версии следствия, коммерсант Курчевский и директор фонда похитили из бюджета ЯНАО порядка 60 млн рублей. Из-за этой коррупционной схемы более 300 жителей Ямала не получили обещанного жилья. Экс-директор ямальского Фонда жилищного строительства находился под следствием с 2018 года. Он успел посидеть и в СИЗО, и под домашним арестом. В деле много эпизодов: управленца, который отвечал за строительство жилья для переселения граждан, обвинили в присвоении и растрате.

Один из эпизодов связан со спущенными впустую миллионами якобы на строительство домов в поселке Харп.

Согласно обвинению, г-н Калашников при пособничестве Курчевского растратил деньги, которые были выделены на расселение из ветхого и аварийного жилья ямальцев. Фабула дела такова: в 2014 году Фонд заключил несколько договоров с подконтрольной Курчевскому конторой «Ямалгазспецстрой». Дома должны были возвести в поселке Харп Приуральского района. Заранее, зная о том, что будет заключен такой договор, Курчевский купил свайное поле у администрации поселка Харп. Свайному полю на момент покупки было как минимум 25 лет, строить на нем было нельзя. При этом по документам Калашников и Курчевский провели это свайное поле как новый объект, который якобы возвели в рамках договоров в 2014-2015 годах. И именно за это поле из бюджета Фонд выплатил 61 млн рублей компании Курчевского. Дома на этом свайном поле, разумеется, строить так и не начали. Люди, которые ждали переселения, не продвинулись в очереди.

Еще один эпизод из дела Калашникова также связан с «потерянными» миллионами при строительстве дома, но уже в Новом Уренгое. Так, в 2014 году Калашников перечислил 21 млн рублей строительной компании «Стройсистема» и сам осуществил приемку нулевого цикла строительства. В последствии выяснилось, что работы были выполнены некачественно, более того, объект был признан аварийным и его пришлось снести.

Салехард, Дарья Котова

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