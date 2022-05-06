В Болгарии нашли гостиницу, подконтрольную ямальскому коррупционеру Калашникову

Гостиницы, которые были арестованы в рамках уголовного дела экс-главы Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова, расположены в Болгарии. Апартаменты были записаны на аффилированные с г-ном Калашниковым структуры. Об этом сообщил собеседник агентства «Новый День», знакомый с ходом расследования.

Ранее в следственном комитете Ямала уточняли, что большая часть имущества Виктора Калашникова была номинально оформлена на подконтрольных ему юрлиц. «Установлена вся цепочка лиц, задействованных в сокрытии активов. Собранные материалы были признаны судом достаточными для наложения ареста на имущество обвиняемого стоимостью более 1 млрд рублей, находящееся как на территории России, так и за рубежом», – говорили следователи.

«Виктор Калашников имел немалый официальный доход, кроме того, следствие полагает, что у него был огромный преступный доход. Однако почти всё его имущество было записано на других лиц. Это осложняло поиск имущества, но тем не менее правоохранители установили бенефициара, – рассказывает неофициальный собеседник агентства. – Так, комплекс апартаментов в курортной зоне Болгарии был записан на подконтрольную Калашникову компанию «Винад». Он также пользовался самолётом малой авиации, чтобы летать на охоту и рыбалку. С этим воздушным судном отдельная история. Самолёт много раз переоформляли, он переходил от одного номинального владельца к другому, даже сделали фиктивный отчёт о том, что самолёт якобы попал в авиапроисшествие и был сломан – всё для того, чтобы его нельзя было найти и арестовать. В итоге владельца и сам самолёт нашли, он был записан на личного пилота Калашникова».

Инсайдер добавляет, что прогулочный катер, о котором также упомянули следователи в своём официальном релизе, был оформлен на родственника сотрудника Виктора Калашникова.

Ранее агентство «Новый День» подробно рассказывало, в чём именно обвиняют экс-главу «Фонда жилищного строительства ЯНАО». По версии следствия, он контролировал компанию «Ямалстройгрупп» даже находясь на посту главы Фонда, и смог при помощи различных манипуляций получить незаконный доход с контрактов, которые заключали чиновники с этой компанией. Кроме того, он сорвал выполнение нескольких проектов по возведению жилья для переселения.

Как стало известно агентству «Новый День», сейчас Виктор Калашников отбывает наказание в Архангельске. Материалы нового уголовного дела будет рассматривать суд Ямала, так что осужденного должны этапировать, когда начнётся процесс.

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Салехард, Юлия Фролова

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