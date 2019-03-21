Глава полиции Ямала рассказал о новых гигантских хищениях бюджета

Силовики нашли коррупцию при строительстве агрокомплекса в Аксарке и детского сада в Лабытнанги. Как сообщил глава управления МВД Ямала Александр Удовенко, возбуждены уголовные дела о хищении более 40 млн рублей при строительстве животноводческой фермы и более 50 млн рублей – при возведении детсада. Цифры он озвучил в четверг, 21 марта, в ходе отчета перед депутатами заксобрания Ямала, сообщает агентство «Новый День». Подробности г-н Удовенко не раскрыл.

Животноводческий комплекс в Аксарке строился с 2011 года. Согласно данным сайта госзакупок, контракт на строительно-монтажные работы в 2011 году на 524,5 млн рублей получила компания «Ямалстройгрупп». Директором и учредителем фирмы в свое время был небезызвестный Виктор Калашников – экс-директор фонда жилищного строительства Ямала, который сейчас находится под следствием. Но в период возведения комплекса в Аксарке руководил этой фирмой не он, а Дмитрий Смагин. Сейчас контора ликвидируется.

Неясно, о строительстве какого детсада в Лабытнанги шла речь в отчете г-на Удовенко, но у «Ямалстройгрупп», которая возводила агроферму, был и контракт на возведение детсада. В 2014 году структура получила подряд на 724 млн рублей. За эти средства она должна была возвести детский сад на 300 мест под ключ.

Возможно, эти эпизоды силовики выявили, комплексно изучая работу строительного комплекса Ямала и г-на Калашникова в частности.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 21.03.19

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