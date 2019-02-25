Прокуратура проверяет чиновников Салехарда из-за новостройки без воды

Прокуратура Ямала озвучила новые данные о доме без воды, в который заселили новоселов. Как выяснилось, проблема возникла из-за того, что застройщик не ввел в эксплуатацию тепловую энергоустановку – поэтому в том числе в новостройке не подают воду. Жить в квартирах на Гагарина, 10 невозможно, делает вывод надзорная инстанция в понедельник, 25 февраля 2019 года.

Вместе с этим прокуратура продолжает проверку чиновников мэрии. Ранее городские власти, напомним, объяснили отсутствие воды в доме тем, что жильцам «попался» недобросовестный застройщик. Почему такому застройщику дали разрешение на ввод дома – там не объясняли. Разрешение на ввод в эксплуатацию департамент строительства, архитектуры и земельных отношений выдал в декабре 2018 года. С этого периода новоселы живут без воды, люди вынуждены покупать бутыли в магазинах и пользоваться привозной водой.

Агентство «Новый День» уже сообщало, что компанию возглавляет Владимир Калашников. Это брат последственного Виктора Калашникова – бывшего директора Фонда жилищного строительства Ямала, которого подозревают в коррупционных преступлениях.

«Разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки компания «Ямалстройтранс» все еще не получила, а водоснабжение дома без надежного теплового сопровождения невозможно. Если энергоустановка будет работать некорректно, придется отключать воду, это чревато тем, что будет выведена из строя система полностью», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямала. Также выяснилось, что застройщик передал управляющей компании дом только в середине февраля 2019 года, хотя должен был заключить договор в течение пяти дней с даты ввода в эксплуатацию, до конца 2018 года.

После представления прокуратуры застройщик направил повторное заявление в Ростехнадзор для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки.

В понедельник, 25 февраля 2019 года, «Ямалстройтранс» по указанным на сайте мобильным телефонам не отвечает. На прошлой неделе агентству удалось дозвониться до компании, но там сказали, что отвечать на вопросы некому. После этого там перестали брать трубку.

Салехард, служба информации

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