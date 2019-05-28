Компания брата подследственного чиновника ЯНАО не платила зарплату

Строительная компания, которой управляет брат подследственного ямальского чиновника, задолжала людям зарплату. Речь идет о фирме «Ямалстройтранс», директором которой числится Владимир Калашников (родственник экс-главы фонда жилищного строительства Виктора Калашникова, которого силовики подозревают в коррупции).

«Ямалстройтранс» не выдал зарплату 57 работниками, долги составили 4,6 млн рублей. Прокурор города внес представление руководителю и направил в суд судебные приказы о взыскании задолженности. Только после этого долги покрыли, рассказали 28 мая 2019 года в прокуратуре Ямала. Компания привлечена к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Фирма должна выплатить штраф в 40 тыс. рублей.

По неофициальным данным агентства «Новый День», сам бывший глава ямальского фонда имел непосредственное отношение к этой компании, а брат, возможно, являлся лишь номинальным директором.

Напомним, компания уже получила известность благодаря невыполненным работам. Фирма заселила людей в дом в Салехарде, который не подключен к коммуникациям. Об этом стало известно в феврале 2019 года. В мэрии столицы Ямала тогда сообщили, что все дело в том, что им «попался» недобросовестный застройщик. При этом у чиновников множество контрактов с этой фирмой, так что компания хорошо известна на строительном рынке округа, в том числе и госслужащим.

В арбитражный суд поданы иски о признании «Ямалстройтранса» банкротом, процесс только начинается.

Лабытнанги, служба информации

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