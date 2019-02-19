В Салехарде фирма, которой управляет брат подследственного Калашникова, вселила людей в дом без воды

Прокуратура проверит мэрию Салехарда и застройщика «Ямалстройтранс» из-за того, что у людей, которые заселились в новостройку, нет воды. Люди покупают ее в магазине. Речь идет о доме по адресу Гагарина,10. Ранее власти Салехарда заявили, что проблема с водоснабжением возникла потому, что «попался» застройщик, который обанкротился и не подключил дом к коммуникациям. Между тем на сайте арбитражного суда сведений о банкротстве нет, а саму строительную фирму возглавляет брат подследственного Виктора Калашникова – бывшего главы Фонда жилищного строительства Ямала.

«В декабре 2018 года департамент строительства, архитектуры и земельных отношений администрации Салехарда выдал ООО «Ямалстройтранс» разрешение на ввод в эксплуатацию. Между тем централизованное водоснабжение многоквартирного дома до настоящего времени не обеспечено», – говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО 19 февраля 2019 года.

15 февраля , давая объяснения, пресс-служба мэрии Салехарда со ссылкой на первого замглавы Олега Куруча сообщала, что застройщик «попался недобросовестный».

Формулировка «попался» выглядит достаточно странно, учитывая, что и у администрации Ямала, и у муниципальных властей множество контрактов с этой компанией. В том числе, например, на строительство малосемейного общежития в Салехарде. Директором компании является Владимир Калашников. Это брат последственного Виктора Калашникова – бывшего директора Фонда жилищного строительства Ямала, которого подозревают в коррупционных преступлениях. По неофициальным данным агентства, сам бывший глава ямальского фонда имел непосредственное отношение к этой компании, а брат, возможно, являлся лишь номинальным директором. По версии собеседника агентства «Новый День», знакомого с ходом следствия, этот вопрос даже изучался в рамках уголовного дела и обсуждался в суде в декабре 2018 года, когда Виктору Калашникову избирали меру пресечения.

Получить комментарии застройщика агентству «Новый День» на момент публикации материала не удалось – в компании предложили перезвонить позднее.

Между тем в мэрии Салехарда 15 февраля заявили, что фирма «Ямалстройтранс» банкротится. При этом на сайте арбитражного суда сведения о банкротстве компании найти не удалось.

«Застройщик сейчас на стадии банкротства. Нам пришлось вмешаться в ситуацию. И сейчас наша общая задача – помочь ему ввести и подключить дом к водоснабжению. Для этого необходимо получить доступ от Ростехнадзора по электро- и теплоснабжению. Заявку застройщик уже отправил. Мы получили согласие «Единой городской управляющей компании» заняться обслуживанием этих домов», – цитируют в администрации города словам г-на Куруча. Представитель управляющей компании пообещала на время проведения всех процедур обеспечить дом привозной водой, заключили в администрации Салехарда.

Салехард, служба информации

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