Глава полиции ЯНАО рассказал о задержании рекордной партии муксуна

Глава полиции Ямала Александр Удовенко отчитался о работе по выявлению рыбаков-браконьеров. Он сообщил, что в основном нарушителей задерживают во время проверки транспортных средств. Рекордное задержание, по его словам, произошло в декабре 2018 года – это была крупнейшая партия запрещенной к вылову рыбы. Данные он озвучил в четверг, 21 марта, в ходе доклада перед депутатами заксобрания Ямала. При этом он не упомянул о резонансном рейде сотрудников ФСБ, в ходе которого был обнаружен нелегальный подпольный цех в гараже администрации села Мыс Каменный. Тогда журналисты напрямую заявили, что местный участковый не мог не знать о браконьерском цехе. Вместе с этим сегодня на сайте МВД Ямала появилось новое сообщение о браконьерах – на этот раз в Тазовском районе, сообщает агентство «Новый День».

Как рассказал глава управления МВД Ямала Александр Удовенко, в 2018 году было зарегистрировано 40 преступлений, связанных с незаконной добычей биологических ресурсов, 12 граждан привлечены к ответственности. В основном браконьеров выявляют при задержании транспортных средств, перевозящих рыбу без документов. «В декабре 2018 года были остановлены два автомобиля-рефрижератора, в них было 16,5 тыс. особей муксуна и щокура – это рекорд по общему количеству задержанной и изъятой рыбы за последние несколько лет», – заявил глава ямальской полиции.

Он отметил, что в ходе специальных рейдов в 2018 году в Обской и Тазовской губах «охвачено профилактической рбаотой» большое число местных жителей. Ранее агентство «Новый День» уже сообщало, что рейды вызывают недовольство аборигенов, которые привыкли жить за счет добычи рыбы. При этом в последнее время число сообщений о браконьерах среди местных жителей выросло кратно.

По данным г-на Удовенко, в 2019 году уже возбуждено семь уголовных дел по факту незаконной добычи рыбы, ущерб составил более девяти млн рублей.

На сайте окружного полицейского главка во время доклада главного полицейского появился свежий релиз о новом задержании барконьеров. При этом на фото, предоставленных ведомством, видно, что мешки с рыбой подписаны «Совхозом антипаютинским».

«В селе Антипаюта в 11 нежилых помещениях были обнаружены и изъяты мешки с рыбой – более 30 тыс. экземпляров. Это «муксун», «нельма», «чир», «пелядь», «сиг – пыжьян». Ущерб – более 1 млн рублей», – рассказали 21 марта в официальном релизе МВД ЯНАО. Возбуждено дело по части 3 ст. 256 УК. В пресс-релизе не указана дата задержания и подробности спецоперации.

Салехард, служба информации

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