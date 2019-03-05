Управление МВД Ямала проверило участкового, под носом у которого работал браконьерский цех

Окружное управление МВД Ямала не нашло нарушений в действиях участкового Руслана Булгарова, который скрывался от телекамер во время рейда по выявлению браконьеров в селе Мыс Каменный. Об этом сообщила в ответ на запрос агентства «Новый День» начальник отделения информации и общественных связей управления МВД ЯНАО Ирина Будькина.

Ранее журналисты «Вести 24» сделали предположение о том, что полицейский знал о том, что в гараже администрации села Мыс Каменный работает подпольный цех, но ничего не предпринимал. В пользу этой версии говорило и то, что местные жители назвали его другом главы администрации села Олега Спиренкова. Подозрения укрепились, когда полицейский не пожелал ответить на вопросы телевизионщиков и скрылся от телекамер на служебной автомашине. Все это показали в сюжете в конце февраля 2019 года. После этого агентство «Новый День» сделало запрос в управление МВД, но полицейский главк проигнорировал вопросы о том, знал ли полицейский о нелегальном коптильном цехе и поступала ли к нему жалоба о незаконном использоавнии этого помещения. Во вторник, 5 марта 2019 года, в редакцию поступил лишь комментарий о том, что участковый действовал законно.

Ранее агентство «Новый День» также получило комментарии главы села Олега Спиренкова, которого журналисты подозревали в причастности к нелегальному бизнесу. Он не стал отвечать на вопросы о том, как гараж администрации оказался в пользовании у браконьеров. Спиренков лишь сообщил, что идет следствие. Ранее в беседе с журналистом «Вестей» он уверял, что написал заявление в полицию, чтобы силовики искали злоумышленников, которые заняли гараж администрации и коптят там муксун.

Рейд по выявлению браконьеров провели сотрудники пограничного управления ФСБ в Ямальском районе, в том числе в селе Мыс Каменный. В спецоперации принимали участие журналисты «Вести 24». В акватории Обской губы силовики нашли нелегальные сети с муксуном, которого, напомним, ловить на Ямале нельзя из-за катастрофического исчезновения. Кроме того, в селе Мыс Каменный сотрудники ФСБ обнаружили нелегальные постройки с подпольными цехами по обработке браконьерской рыбы.

Салехард, Мыс Каменный, служба информации

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