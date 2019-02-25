На Ямале ФСБ нашла браконьерский цех в гараже администрации (ВИДЕО)

На Ямале во время рейда ФСБ нашли браконьерский улов и подпольный цех в гараже администрации поселка Мыс Каменный. Спецоперацию снимали журналисты. Глава поселения Олег Спиренков не смог объяснить, откуда в ведомственном гараже рыба. Он заявил журналистам, что гараж какие-то неизвестные ему злоумышленники забрали и незаконно используют. Местный участковый – Руслан Булгаров вообще скрылся от журналистов на служебной автомашине. Все это показали в сюжете телеканала «Вести 24» 24 февраля 2019 года.

Во время снятого журналистами рейда сотрудники пограничного управления ФСБ нашли браконьерскую сеть длиной около 100 метров, а в ней – муксун. «Сейчас рыбу будут описывать, составлять протокол, и дальше это все пойдет на уничтожение», – рассказывают в сюжете. Кроме того, были обнаружены тайники злоумышленников. Их нашли по следу от снегохода. В схроне было около сотни хвостов муксуна.

«Ушлые посредники берут рыбу в Мысе Каменном по 200 рублей за кг. Переработанная стоит дороже. Коптят и солят рыбу в самодельных цехах», – рассказывают журналисты и показывают разнообразные гаражи поселка, где и находят такие объекты. Выясняется, что гаражи глава поселка должен был снести еще месяц назад. Но г-н Спиренков этого не сделал. Более того, в ведомственном гараже администрации сотрудники ФСБ нашли огромный коптильный цех. В нем – муксун.

Журналисты, основываясь на информации от местных жителей, делают предположение о том, что поселковый участковый Руслан Булгаров мог знать о работе нелегального цеха и использовании гаража администрации, но получить у него комментарии не могут – он скрывается от них на служебной машине.

«Местные жители говорят, что участковый Булгаров и глава Спиренков – хорошие друзья, а загадочное предприятие приносит огромный доход, несравнимый с зарплатой главы поселка», – рассуждают журналисты телеканала.

После этого съемочная группа едет в Салехард, на местный рынок, где продают якобы канадский и якутский муксун. Показать документы на продукцию торговцы не могут, в связи с чем можно предположить, что на рынок попадет нелегально выловленный на Ямале муксун. Более того, купить такую рыбу можно и «по звонку» в столице Ямала.

В пресс-службе управления МВД ЯНАО отказались предоставить комментарии по фактам, изложенным в телесюжете. Пресс-секретарь ведомства Ирина Будькина сначала предложила отправить официальный запрос, но потом прервала разговор и бросила трубку.

Салехард, Мыс Каменный, служба информации

Салехард, Мыс Каменный. Другие новости 24.02.19

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