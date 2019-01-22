На Ямале у аборигена изъяли 170 кг браконьерского улова (ФОТО)

Сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли у местного жителя в поселке Ямбург запрещенную к вылову рыбу – муксун, нельму, щекур. Спецоперация проведена 15 января 2019 года. Местного жителя 1993 года задержали, когда он пытался продать браконьерский улов. В соцсетях владелец рыбы уже признался, что рыбу изъяли именно у него. Он опубликовал фото изъятия и фото своей семьи, породив дискуссии о том, что коренное население должно иметь возможность ловить муксун несмотря на запреты, чтобы прокормиться.

«В ходе мероприятия у гражданина обнаружены муксун (152 штуки), щекур (13 штук), нельма (одна штука), общим весом более 170 кг. По предварительным оценкам ущерб составил более 610 тыс. рублей», – говорится в сообщении пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение правил добычи водных биологических ресурсов). Рыба и средства лова изъяты.

В сообществе «Голос тундры» «Вконтакте» развернулась дискуссия под сообщением о задержании и конфискации. Представители коренных народов пишут, что вылов и продажа рыбы – единственная возможность для ненцев заработать. Они полагают, что изъятие рыбы у браконьеров не имеет смысла, так как, по их представлениям, эти ресурсы силовики все равно потом нелегально используют или даже продают.

Напомним, на Ямале было такое уголовное дело: на Карамовском посту остановили грузовик с двумя тоннами сиговых без документов. Рыба стала вещдоком в уголовном деле. А потом ее попытался продать начальник отдела БЭП МВД Ноябрьска Алексей Буданцев. Что стало с этим уголовным делом – неясно. Оно было засекречено.

Муксун на Ямале запрещено ловить из-за резкого сокращения его численности. Ямальский муксун вносили в Красную книгу, это значит, что его оборот и продажа должны являться уголовным преступлением.

фото - из сообщества "Голос тундры"

Ямбург, служба информации

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