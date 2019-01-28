На Ямале силовики опять задержали местного жителя с браконьерским уловом

На Ямале задержали очередного местного жителя, который занимался браконьерством. Как сообщает окружной полицейский главк, у ямальца нашли 52 особи муксуна и две – щекура. Рыбу, по данным правоохранителей, мужчина хотел продать.

Рыбу ямалец выловил 4 января 2019 года. «В ходе проверки сотрудники полиции установили: рыбу 21-летний местный житель выловил в районе поселка Мыс Каменный», – говорится в сообщении пресс-службы управления МВД Ямала. Ущерб составляет более 196 тыс. рублей, что является крупным ущербом.

Отдел полиции Салехарда возбудил уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 256 – «незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, муксун на Ямале ловить нельзя из-за его катастрофического исчезновения. При этом силовики периодически сообщают о задержании местных жителей, которые этот запрет нарушают. Это вызывает гнев и дискуссии в среде аборигенного населения.

Ранее серьезную дискуссию в соцсетях вызвало сообщение пограничного управления ФСБ о задержании местного жителя в поселке Ямбург и изъятии у него 170 кг рыбы. В сообществах аборигены высказывают сомнение в том, что силовики изъятую рыбу уничтожают. Они полагают, что правоохранители могут ее перепродавать или использовать в своих целях. Уголовное дело с аналогичным составом на Ямале было, но оно было засекречено, а потому узнать его судьбу не удалось. Коренные жители возмущены тем, что вылов рыбы для них запрещен: продажа белорыбицы является основным источником дохода для аборигенного населения. Кроме того, некоторые ямальцы полагают, что нефтяные компании и браконьеры из числа самих чиновников приносят не меньший ущерб фауне Ямала, но о них в официальных сводках не сообщается.

фото – пресс-служба МВД ЯНАО, сайт ведомства

Салехард, служба информации

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