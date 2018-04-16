Минприроды вносит ямальского муксуна в Красную книгу

Минприроды подтвердило внесение ямальского муксуна в Красную книгу. Об этом «Новому дню» сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции. «Минприроды России подготовило приказ «Об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и исключенных из Красной книги РФ». В список объектов животного мира «Муксун (Coregonus muskun) популяция п-ва Ямал» вносится как сокращающийся в численности вид. Приказ направлен на регистрацию в Минюст России», – говорится в документе федерального ведомства.

Это значит, что не только добыча муксуна станет незаконной, но и его продажа, покупка, хранение и оборот. Более того, под запретом окажется и промышленная рыбоводная деятельность. Если никто не оспорит решение Минприроды, в Красную книгу популяция может быть внесена уже к лету.

Как пояснил «Новому дню» начальник отдела эколого-сырьевых исследований Госрыбцентра Андрей Матковский, муксун полуострова Ямал – это отдельный вид, в который не входит «обской» муксун. Это значит, что краснокнижкная рыба, в теории, обитает лишь на полуострове. В водах Оби остальной территории ЯНАО и Югры водится другой тип. То есть Собский рыбоводный завод в Харпе по выращиванию мальков сиговых сможет работать. Ловить весь муксун, напомним, в «тюменской матрёшке» и так запрещено.

Отличить «ямальскую» и «обскую» рыбу можно будет в первую очередь, по территориальному признаку. Если правоохранители, например, поймают браконьеров с нелегальной партией муксуна в Ямальском районе, рыба, скорее всего, окажется краснокнижной.

Госрыбцентр одобряет инициативу Минприроды и полагает, что иначе не избежать полного исчезновения муксуна, которого браконьеры вылавливают в гигантских масштабах. Угроза более строгого наказания может сдержать злоумышленников.

В администрации Ямала «Новому дню» неофициально пояснили, что муксун популяции реки Морды-Яха ещё несколько лет назад занесён в Красную книгу округа. Там добавили, что Минприроды не согласовывало с округом внесение этого вида рыб в федеральную Красную книгу. Собеседник агентства в сфере АПК пояснил, что отличить популяции «ямальского» и «обского» муксуна сейчас крайне сложно – для этого нужно провести генетическое исследование. Власти округа планируют заказать в 2018 году подобную работу, чтобы понять, чем вообще отличаются эти виды рыб.

Редакция отправит официальный запрос по поводу решения Минприроды в правительство Ямала. Мы опубликуем комментарии властей после получения ответа.

Как изменится работа полиции после внесения популяции ямальского муксуна в Красную книгу, пока неясно.

Москва, служба информации

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