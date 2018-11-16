Власти Ямала выделяют миллионы фонду на новый завод по выращиванию исчезающих рыб

Некоммерческий фонд властей Ямала станет оператором строительства рыбоводного цеха в Тазовском районе. На подготовку проекта «РИФ Ямал» из бюджета получит 15 млн рублей. Об этом агентству «Новый День» сообщили в пресс-службе правительства Ямала. Проектировать цех будет компания «СибИнвестСтрой», которая занималась Собским рыбозаводом. Стройка предусмотрена соглашением между правительствами Ямала, ХМАО и Тюменской области, «АК «Транснефть» и «Корпорацией Развития». При этом в пресс-службе правительства Ямала не стали отвечать на вопрос, каким именно образом одиозная КР участвует в проекте.

Техзадание на строительство цеха разработал департамент АПК, торговли и продовольствия. Оно получило положительное экспертное заключение профильных организаций. Но после этого было решено, что объект будет называться не заводом, а цехом по подращиванию молоди ценных видов рыб.

«Срок разработки проектно-сметной документации – 31 марта 2019 года. Срок подачи ПСД на госэкспертизу – 1 апреля 2019 года», – рассказали в пресс-службе правительства Ямала. Ранее глава Тазовского района Василий Паршаков обещал, что проект будет готов уже к 1 декабря 2018 года. Чиновники уверяют: когда объект начнёт работать, он сможет выпускать 10 млн подрощенной молоди сиговых рыб – муксуна и чира – в реку Таз.

«В Тазовском не предполагается наличие маточного стада, здесь будет доращивание личинки до малька, то есть от 0,05 грамма до 0,5. <…> Завод будет филиалом Собского рыборазводного завода. Его представители будут смотреть за технологией, нанимать штат из местных жителей и отправлять сюда своего специалиста-технолога. Это удобно для нас: у них есть специалисты, они будут отрабатывать транспортную схему – как доставлять сюда малька, определяться, где будем его выпускать», – пояснял первый замглавы администрации района Сергей Семериков изданию «Советское Заполярье» летом 2018 года.

Напомним, в мае 2018 года прокуратура Ямала вскрыла масштабную аферу в Тазовском районе: строители порта Сабетта развернули тут мифическую ферму для выращивания мальков. Завод должен был вырастить рыб, чтобы уменьшить вред, который строители нанесли Обской губе возведением Сабетты. Компания УСК «Мост» отчиталась о выпуске мальков на 180 млн рублей, но в действительности рыб никто не выращивал. Прокуратура заставила полицию возбудить уголовное дело. Что с ним стало – неясно. УМВД никаких комментариев по делу не давало.

Заводы по воспроизводству рыб ямальские власти вынуждены строить в связи с катастрофическим исчезновением муксуна. Обской муксун уже заносят в Красную книгу. В Тюменской области действует запрет на вылов этой рыбы. Тем не менее всем известно, что нелегально рыбу свободно продают. Ямальские, тюменские, югорские власти заказывают на фуршеты и банкеты муксуна, объясняя это тем, что он выловлен в другом регионе.

Тазовский, служба информации

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