Власти Ямала выделяют новую субсидию на производство исчезающих рыб

Власти Ямала выделяют очередную субсидию «Региональному инновационно-инвестиционному фонду «Ямал» (РИФ «Ямал») на 9,8 млн рублей. На этот раз – на оборудование для разведения рыб на реке Таз. Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе правительство Ямала, садковая линия на реке Таз, на которую и выделены деньги – это, по сути, каркас, в который помещено шесть садков размером 5 на 5 метров и глубиной – 4 метра каждый.

«Приобретенное оборудование будет собственностью Собского рыбоводного завода (учредителем его явлется «РИФ «Ямал»). Завод занимается экспериментальной работой по подращиванию молоди чира в условиях содержания в садках в естественном водоеме», – говорится в пояснениях властей. Мальки, выращенные с помощью этого оборудования, будут выпущены в августе 2019 года.

В администрации округа сообщили, что эта субсидия не относится к проекту по созданию нового цеха по подращиванию молоди ценных видов рыб в поселке Тазовский, который анонсировали ранее. На него также выделяли субсидию РИФ «Ямал». Он должен строиться по соглашению между правительствами Ямала, ХМАО и Тюменской области, «АК «Транснефть» и «Корпорацией Развития».



Сегодня в правительстве объяснили, что цех еще не спроектирован, хотя и планировалось, что проект будет готов к лету 2019 года. «Окончание разработки проектно-сметной документации планируется в октябре 2019 года, после чего она будет направлена на государственную экспертизу», – говорится в ответе пресс-службы окружной администрации Ямала. Новая линия, на которую уже сейчас потратят 9,8 млн рублей, является «предпосылкой» к реализации этого проекта, заявили в пресс-службе.

В администрации напомнили, Собский рыбозавод выпустил в 2018 году в реку Обь более 30 млн штук подрощенной молоди сиговых. «В минувшем году на реке Собь появилась база по сбору икры, где уже собрано более 50 млн икринок чира», – добавили в правительстве .

В апреле 2019 года Росрыболовство выступило с жестким заявлением: «рыборазведенческая индустрия, а также компенсационные затраты нефтяников и газовиков, работают на браконьеров, потому что те своими неводами буквально выгребают выращенную молодь. Не останавливают браконьеров ни уголовные дела, ни многомиллионные штрафы».

Салехард, служба информации

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