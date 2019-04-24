Росрыболовство: муксуну в Оби все хуже, ничего не помогает

Нижнеобское управление Росрыболовства заявило, что компенсационные мероприятия не помогают восстановить популяцию муксуна в Оби. В реке его осталось критически мало – по оценкам ведомства, даже меньше, чем объем крупных браконьерских уловов, о которых сообщалось в последнее время.

С жестким заявлением выступило управление на своем сайте 19 апреля 2019 года. Также специалисты Росрыболовства заявили, что всю молодь, которую нефтяники и газовики выпускают в качестве компенсации за вред природе тут же «выгребают» браконьеры. Приводим заявление ведомства. «Сколько де-факто вылавливается рыбы в Обской губе и в северных реках Таз, Сосьва, Иртыш не знает никто. На каждый километр охрану не поставишь. Ловят все подряд – и местное население, и приезжие. Браконьеры создали на севере региона гигантский плацдарм для обогащения, этот спрут притянул к себе и торговый бизнес.

Исследования ученых Нижнеобского научно-промыслового совета показали: запасов стерляди в Оби осталось всего четыре тонны, муксуна минимум – 3,5 тонны. Ни одна из мер, связанных с искусственным их воспроизводством эффекта пока не дала. По большому счету, рыборазведенческая индустрия, а также компенсационные затраты нефтяников и газовиков работают на браконьеров, потому что те своими неводами буквально выгребают выращенную молодь. Не останавливают браконьеров ни уголовные дела, ни многомиллионные штрафы».

Напомним, выступая перед депутатами заксобрания Ямала, глава полиции автономии Александр Удовенко рассказал о рекордной партии задержанной рыбы. «В декабре 2018 года были остановлены два автомобиля-рефрижератора, в них было 16,5 тыс. особей муксуна и щокура – это рекорд по общему количеству задержанной и изъятой рыбы за последние несколько лет», – заявил глава ямальской полиции. Если учитывать, что вес каждой рыбы – более одного килограмма, то общий объем задержанного улова превышает запасы рыбы в Оби.

При этом в росрыболовстве предлагают крайние меры. «Эксперты предлагают применить в нашем регионе опыт Бурятии. Там в подобной же ситуации уже пошли на непопулярные меры – планируют ограничить или отменить квоты на вылов ценных пород рыб даже для местного населения», – заключили в ведомстве. На Ямале уже полностью запрещен вылов муксуна и нельмы. Но такую рыбу спокойно можно приобрести на местных рынках, кроме того, ее регулярно заказывают чиновники для банкетов.

Пока неясно, имеют ли в виду сотрудники Росрыболовства другие виды рыб, как чир и пелядь, например.

Салехард, служба информации

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