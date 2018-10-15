Кормить тюменскую думу муксуном будет правительственный комплекс

Подведены итоги аукциона по организации банкетов для тюменских депутатов. Народных избранников накормит госпредприятие – представительский комплекс правительства Тюменской области. Об этом свидетельствуют данные госзакупки, размещённые 15 октября 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Комплекс был единственным участником конкурса.

Ранее агентство «Новый День» подробно рассказывало о том, что депутатам понадобились банкеты с деликатесами. В том числе народные избранники хотели бы видеть на своём столе муксуна, которого в Тюменской области признали вымирающим видом и запретили к вылову. Очевидно депутаты и чиновники готовы есть чужую рыбу. Максимальная сумма контракта – три млн рублей.

Отметим, подобные контракты на оказание услуг по обслуживанию официальных делегаций, групп или отдельных лиц питанием для Тюменской областной Думы, представительсткий комплекс правительства области получает уже не первый год подряд.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.10.18

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