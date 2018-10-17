Депутаты думы Югры потратят на банкеты миллион до конца года

Депутаты думы Югры заказывают приёмы и обеды с блюдами из дичи, оленины, рыбным ассорти и блинчиками. В том числе кормить народных избранников нужно будет в рамках их заседаний и различных торжественных мероприятий. Максимальная сумма контракта аукциона, объявленного на официальном сайте торгов, миллион рублей.

Аукцион будет проведён 29 октября 2018 года – тогда будет ясно, кто станет кормильцем думы. Срок действия контракта – до 31 декабря 2018 года включительно. То есть миллион депутаты и их гости освоят за два месяца. Техзадание неконкретное. Но ясно, что ассорти депутатам нужно из рыбы непременно лососёвых пород, блинчики нужны только с мясом, также необходимо не менее двух видов салата, натуральный кофе и десерты, а также фрукты. Понять, на сколько персон рассчитано это меню из техзадания невозможно.

Если считать контракты думы ХМАО на питание за год (с осени 2017 года) – это уже третий договор на кормление депутатов и их гостей. До этого два контракта были заключены с разными фирмами. Летом 2018 года – договор почти на полмиллиона с компанией ООО «ХМСервис». Он тоже предусматривал оказание услуг питания до 31 декабря 2018 года. Техзадание было аналогичным. В декабре 2017 года дума заключила контракт на 795 тыс. рублей с компанией «Корс», которая кормит деликатесами аппарат губернатора Югры. Техзадание слово в слово повторяет два указанных выше.

Отметим, власти Ямала, Югры и Тюменской области регулярно заказывают фуршеты, обеды, приёмы и доставку еды. Не так давно коллеги народных избранников ХМАО из Тюменской области нашли поставщика для организации приёмов на три миллиона.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.10.18

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