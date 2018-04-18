Фуршеты губернатора Комаровой подешевели вдвое

Стало известно, кто и за сколько организует фуршеты для правительственных мероприятий Югры. Подведены итоги трёх аукционов аппарата губернатора ХМАО Натальи Комаровой, сообщает «Новый День».

Два аукциона особенно интересны – это фуршеты в честь Дня округа и Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Меню торжественных обедов одинаковое, в него входит 20 позиций. Но в первом случае максимальная сумма контракта составляла 1,3 млн рублей, а во втором – 1,6 млн рублей. Почему различаются цены – неясно.

Любопытно, что при этом подрядчики в ходе торгов скинули цену почти вдвое. Победителем обоих аукционов стало ООО «Парк Отель». Гостей празднования Дня округа компания накормит за 770 тыс. рублей, гостей Дня нефтяника – за 870 тыс. рублей.

В меню обоих обедов в числе прочих блюд пельмени и блинчики с олениной, волованы с сыром Дор блю, финики с сыром и кедровыми орешками, канапе с салом, канапе с муксуном, фруктовые шашлычки в глазури, ассорти из сыров и французские булочки.

Компания «Парк Отель» управляет рестораном «MOLLY O BRIAN» и кафе в КТЦ «Югра-Классик» и является постоянным подрядчиком чиновников, обеспечивающим фуршеты для правительственных мероприятий.

Так, в 2016 году «Парк Отель» готовил абсолютно такой же фуршет на День нефтяника, с таким же меню – за 1,3 млн рублей. Как спустя два года он сумеет проделать тот же объем работ, но вдвое дешевле – неясно.

Компания получит ещё один контракт по итогам недавнего конкурса. Его сумма – 1,6 млн рублей. За эти деньги «Парк Отель» накормит участников и гостей международного IT-форума в Ханты-Мансийске. Предусмотрено несколько кофе-брейков, обеды, ужины для ограниченной компании в 20 человек и для большого числа людей и фуршет. Гостям предложат, в числе прочего, рулетики с сёмгой и сыром фета, канапе с муксуном, ассорти с муксуном, брусничный пирог, ассорти рыбное, ассорти мясное, фетучини, салат из морепродуктов, грузди и прочее.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.04.18

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