Тюменские власти – защитники муксуна опять едят его на банкете в разных видах

Тюменские депутаты заказывают богатые банкеты с муксуном, сёмгой, лососевой икрой, жульеном, варёным кофе, натуральным соком и прочими яствами. Общая сумма заказа, опубликованного управлением делами Тюменской областной думы – почти три млн рублей. При этом муксун в меню встречается часто и в разных видах. В числе блюд с этой рыбой – бутерброд, рыбное ассорти, пирог, расстегай, уха, а также муксун, припущенный с маслом.

Банкетное меню составлено, согласно документации, для обслуживания официальных делегаций, групп или отдельных лиц питанием.

Наряду с этим в списке множество салатов, горячих блюд, разнообразных закусок с сёмгой, курицей, фаршем, копчёными и вялеными колбасами, блинчики, жульен, пирожки. Есть десерты со свежими фруктами, а также сладости – зефир, конфеты, печенье.

Зал для проведения банкета должен находиться в квартале улиц Ленина – Орджоникидзе – Советская – Челюскинцев в Тюмени. Кроме того, фуршеты нужно организовывать и в здании самой думы. Срок оказания услуг: по заявкам заказчика, заявки подаются с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

Тюменские, власти включая губернаторов трёх субъектов и депутатов регионов, постоянно заявляют о том, что работают над сохранением и воспроизведением муксуна. Сейчас его вылов на территории Тюменской области (включая округа) запрещён в связи с катастрофическим исчезновением. В период своей избирательной кампании врио губернатора Тюменской области Александр Моор делал такое заявление: «Мы с Натальей Владимировной эту тему обсуждали и сошлись во мнении, что не хотим попасть в историю как руководители регионов, при которых муксун попадет в Красную книгу». Муксун полуострова Ямал уже вносится в Красную книгу.

Откуда везут рыбу для банкетов чиновников «тюменской матрёшки» – неизвестно. Между тем найти муксун нетрудно на Ямале. Велика доля нелегально выловленной рыбы.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 05.10.18

Тюменские власти заказали массированную рекламную атаку на жителей Ямала и Югры. / Наркодилер возил в Тюмень гашиш и ЛСД в тарелках. / Высокопоставленный силовик покинул Тюмень ради новой должности. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»