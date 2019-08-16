Тюменские чиновники за бюджетный счет покупают икру, муксуна и бельгийский шампунь

Тюменские чиновники не прекращают есть запрещенный к вылову на территории Тюменской области муксун и в 2019 году. Представительский комплекс правительства региона регулярно заказывает его для банкетов. Кроме того, изучая контракты этого учреждения можно сделать вывод о том, что тюменские чиновники предпочитают мыться иностранными средствами для душа и есть деликатесный сыр.

Агентство «Новый День» сделало выборку самых любопытных контрактов ГБУ ТО «Представительский комплекс Правительства Тюменской области» за 2019 год. Кстати, это учреждение имеет контракт с думой на организацию питания. То есть кормит депутатов и гостей их мероприятий.

Во-первых, очевидно, что тюменские служащие и их гости очень любят деликатесную рыбу и икру. Заказы на поставку такой продукции они делают регулярно. В июле 2019 года госпредпритие разместило контракт на поставку рыбы на 472 тыс. рублей. В рамках этого договора на столы тюменских чиновников нужно поставить множество разных видов копченой и слабосоленой рыбы. В том числе семгу холодного копчения, муксуна слабосоленого, муксуна холодного копчения, икру лососевую, корюшку вяленую.

В марте был и еще один контракт – на 467 тыс. рублей с таким же набором деликатесов.

В апреле чиновники на миллион рублей заказали мороженую рыбу. И здесь тоже присутствовал муксун – целых 300 килограмм. А также – сибас и дорадо. В феврале был контракт на 282 тыс. рублей, в рамках которого также нужно было доставить исчезающий из Оби муксун. Бюрократы очень взыскательны – например, в одном из аукционов говорится, что лосось нужно поставить непременно из Чили, другой есть тюменцы не станут.

Ранее в интервью агентству «Новый День» глава нижнеобского управления Росрыболовства Иван Матаев говорил о том, что пока так называемые VIP-персоны не перестанут заказывать муксун, браконьерство в Тюменской области не прекратится. Вылов этой рыбы полностью запрещен в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Хотя об этом до сих пор знают не все чиновники – служащие из Югры, например, рекламируют пельмени с муксуном с Ямала.

Не отказывают себе тюменские чиновники в удовольствии отведать деликатесные сыры – пармезан, сыр с голубой плесенью, камамбер. Такой контракт также был у представительского комплекса правительства Тюменской области в 2019 году с компанией, которая замешана в уголовном деле о взятке на Ямале.

Еще одна удивительная закупка – пробиотические гели для душа, мужские и женские, а также пробиотические шампуни. Чиновники и их гости желают непременно мыться косметическими продуктами, сделанными в Бельгии. По каким-то причинам им не подходит товар российского производства. Контракт на поставку таких средств для душа заключили в июне 2019 года. На 30 тыс. в комплекс чиновников Тюменской области уже поставили 128 бутыльков различных средств из-за границы по этому контракту.

Тюмень, служба информации

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