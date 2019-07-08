Правительство Югры на «Иннопроме» рекламирует запрещенные товары

Югра стала единственным субъектом тюменской «матрешки», который организовал свой стенд на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Тюменское и даже ямальское правительство, которое в прошлом году порадовало гостей ЭКСПО-центра, чумом и северными деликатесами, проигнорировали мероприятие. Но масштабная двухэтажная экспозиция Ханты-Мансийского округа компенсировала отсутствие соседей. Правда, некоторые представленные экспонентом товары оказались вне закона.

Центром стенда стала интерактивная презентация туристического потенциала Югры. Нажав на карте на любой из югорских городов, потенциальные инвесторы смогут узнать, куда можно выгодно вложить средства на данной территории. Например, в Нижневартовске карта советует построить ойл-парк (объем инвестиций от 400 млн рублей) или курортно-оздоровительный СПА-центр (342 млн рублей).

Для профучастников туристического рынка предложений гораздо больше. Интерактивная карта подробно рассказывает о гастрономическом, этнографическом, экстремальном, промышленном и других видах туризма. В Югре в первую очередь рассчитывают на клиентов из соседних субъектов, но в перспективе намерены расширить их число за счет других российских регионов.

«В Когалыме, к примеру, есть океанариум с тоннелем и акулами, который входит в десятку лучших в мире. В штольнях Березовского района, около базы Неройка, можно увидеть снежинку, диаметром 1,5 метра, – рассказал «Новому Дню» начальник управления туризма департамента промышленности ХМАО Дмитрий Савватеев. – В Югре есть все – экстрим, горнорлыжка, сплавы, охота, рыбалка».

Запрещенка с Ямала

Примечательно, что в разделе «гастрономический туризм» кроме различных местных деликатесов упоминаются пельмени с муксуном. На вопрос о том, откуда берут краснокнижную рыбу, Савватеев, не задумываясь, отвечает: «Везем с Ямала». После того, как корреспондент «Нового Дня» напомнил, что вылов муксуна в тюменской «матрешке» запрещен повсеместно, чиновник делает паузу и говорит, что не знает, где югорские предприятия покупают рыбу.

Посетители стенда ХМАО могли не только прочитать в карте про северные «вкусняшки», но и попробовать их. С собой югорская делегация привезла ягодный мармелад, конфеты с кедровыми орешками и цельные сосновые шишки в шоколаде. Отбоя от посетителей не было.

Скандальный неликвид

Промышленный потенциал региона интересовал единичных посетителей. Один из них даже интересовался одиозным проектом «Корпорации развития» – «Полярный кварц», который югорские чиновники в очередной раз презентуют на выставке. В рекламном буклете региона говорится, что для работы «Полярного кварца» нужно 1,5 млрд рублей. В разговоре с агентством «Новый День» замдиректор «Фонда развития Югры» Алексей Федяев назвал другую сумму – около 100 млн рублей для запуска производства. Однако пояснить, что сейчас из себя представляет «Полярный кварц», он не смог.

Сначала замдиректора Федяев сообщил, что «это предприятие, которое не ввели в эксплуатацию».

«Там полностью оборудованная площадка, на которой находится коммунальная и транспортная инфраструктура, АБК, производственные и складские помещения. Чтобы начать эксплуатацию, нужны инвестиции», – сказал он.

После нескольких уточняющих вопросов Федяев опроверг сам себя и сказал, что компания уже действует, но «не в полную мощность».

«Это действующее юридическое лицо. Расходы покрываются доходами. Создана инфраструктура, но она работает не в полную мощность. На предприятии идет добыча сырья и переработка, с отгрузкой. Только в запасах по добыче кварца и полуфабриката – порядка 10 тыс. тонн. Это будущая продукция», – попытался объяснить г-н Федяев. Он добавил, что сейчас кварц покупают небольшими партиями различные компании.

Управляет проектом организация «Промышленные парки Югры». В конце 2018 года власти ХМАО выкупили актив из залога «Онексим групп». Губернатор Наталья Комарова говорила, что проект хороший и интересный, и что для него нужно найти инвестора.

Как заявил г-н Федяев в беседе с агентством «Новый День», покупателя для «кварца» ищут не только в России – не так давно проект презентовали в Китае. По его словам, заинтересованы в «Полярном кварце» крупные российские холдинги, которые могли бы использовать продукцию для себя. Один из потенциальных покупателей – «Ростех».

Сложный вопрос для замгубернатора

У правительства Югры, между тем, был весьма привлекательный актив, который в отличие от «Полярного Кварца», безо всякой рекламы оторвали с руками частные инвесторы. Речь о региональном мусорном операторе – «Югра-Экология», – долю в котором округ продал коммерсантам. К сожалению, вопрос о причинах сделки ввел замгубернатора ХМАО Алексея Забозлаева в ступор.

«Мы привлекли частного инвестора», – сказал чиновник и отказался пояснить, зачем. При этом, по словам замгубернатора, прибыли проект не принесет, главная задача регоператора – в организации мусорных потоков, а вовсе не в извлечении прибыли. Чем же так привлек бизнесменов убыточный проект Забозлаев не сказал. Он долго не мог вспомнить сумму сделки, потом сообщил, что актив был продан частникам примерно за 70 млн рублей.

Напомним, региональный мусорный оператор – компания «Югра-Экология» – изначально принадлежал округу. Однако в конце 2018 года власти продали часть «Югры-Экология» структуре бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, чья фирма «Рифей» ранее претендовала на статус регоператора, но оказалась неспособна победить в конкурсе. Теперь регоператором владеют Фонд развития Югры (54,55%), ООО «ТЭККонс» (25%) и АО «ЮТЭК-РС» (20,45%). Фирма «ТЭККонс» принадлежит на 80 % «Урайнефтьсервису», возглавляемому бывшим сенатором Василием Дума, а 75 % «ЮТЭК-РС» находятся у «Корпорации СТС», которая контролируется Биковым и Бобровым.

Рассказывать о том, были ли у округа другие потенциальные инвесторы, Забозлаев не стал, заявив, что вопросы продажи активов – не его профиль.

Напомним, с 8 по 11 июля в Екатеринбурге проходит десятый, юбилейный «Иннопром». Кроме российских предприятий, на выставке присутствуют Япония, Германия, Франция, Турция, Чехия и другие страны. Во время «Иннопрома» 9 июля пройдет саммит GMIS. В этот день ожидается визит президента РФ Владимира Путина.

Екатеринбург, Ханты-Мансийск, служба информации

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