Нефтегазовые регионы нашли путь к сердцу «Иннопрома» через желудок. Югра пытается сбыть неликвид

Нефтегазовые регионы тюменской «матрешки» вместо высоких технологий привезли на екатеринбургскую выставку «Иннопром»-2018 еду. Так, ямальские компании презентовали рыбные консервы, продукцию из оленины и варенье, бизнесмены из ХМАО – напиток из Иван-чая и соки. Кроме того, обе автономии выставили на своих витринах различные сувениры: костяные изделия и глиняные фигурки. На стенде Югры установили гончарный круг и предлагали всем желающим самостоятельно вылепить горшок.

«Выставка инновационная, но все гости почему-то толпятся у нас, а вовсе не у экспозиций с высокими технологиями», – заметили представители ЯНАО.

Ямальский стенд можно узнать по традиционному чуму. С ним охотно фотографируются посетители «Иннопрома». Также гостей привлекают витрины с колбасой. Округ на выставке промышленности представляют «Салехардский комбинат», надымский «Баловень олень» и предприятие «Ныда-ресурс».

На стенде работают сотрудники департамента международных и внешнеэкономических связей во главе с заместителем губернатора Ямала Александром Мажаровым. В Екатеринбург не приехал первый замгубернатора, курирующий АПК и промышленность – Алексей Ситников.

Производители еды с Ямала ищут на Иннопроме потенциальных покупателей и инвесторов. Однако даже если иностранцы заинтересуются ямальской рыбой или олениной, закупить ее будет проблематично. Например, для европейских партнеров нужны специальные документы. Сейчас подобный сертификат имеют муниципальные компании «Ямальские олени» и «Паюта». Они отправляют на экспорт оленину. Попытку получить такой документ пару лет назад предпринимал и Салехардский комбинат. Однако она не увенчалась успехом – компания не смогла довести замысел до конца.

Как рассказал сотрудник департамента внешэнеэкономических связей Иван Тимкин в беседе с агентством «Новый День», Салехардский комбинат заново запустил процедуру получения сертификата. Чиновники готовы компенсировать затраты производителей на получение международных сертификатов. Сумма компенсаций на эти цели из бюджета может достигать 500 тыс. рублей. Для получения финансовой помощи нужно заключить договор с сертифицирующей организацией и подать заявку в департамент. Кстати, экспортировать ямальские деликатесы намерены и представители «Ныда-ресурс» – они тоже занимаются получением сертификатов.

Представитель компании «Баловень олень» (работающий на базе обанкроченного ЗАО «Ныдинское» – прим.ред.) Анна Русакова пояснила, что у них есть забойный комплекс в Надымском районе (ООО Возрождение»). Но нет собственной производственной линии для переработки и выпуска полуфабрикатов. Сырье перерабатывают в Омске и Кургане. Есть трудности со сбытом: готовую продукцию пока поставляют только в соседний Новый Уренгой, иногда в Ханты-Мансийск.

«Налаженной схемы поставок в магазины пока нет. В Свердловской области, например, не привыкли есть оленину. Пробовали отправлять небольшими партиями в рестораны, но это невыгодно – нужно содержать склад. Логистика из Надыма непростая, несмотря на то, что построили мост (через Надым – прим. ред.). Нужны рефрижераторы для перевозки мяса и колбасы», – рассказывает предприниматель.

Налаженным сбытом из представленных предприятий может похвастаться салехардский комбинат, у которого в Екатеринбурге открыты магазины «Ямал продукт». Производители деликатесов из Надыма рассчитывают, что тоже смогут попасть на прилавки этих торговых точек – такой вариант сейчас обсуждается.

Вместе с этим в презентационном буклете регионов УрФО, который «открывает» новый полпред Николай Цуканов, Ямал представляет совсем другой инновационный проект. Там бизнесу предлагают вложиться в производство оленьих шкур в автономном округе. Сумма инвестиций – порядка 310 млн рублей. В числе плюсов то, что в России подобных производств нет.

Напомним, на Ямале есть производитель, который заготавливает шкуры для поставки на рынок, правда, на зарубежный. Это предприятие из Приуральского района «Паюта». Директор предприятия Алексей Верещак год назад рассказывал, что в России рынок оленьих шкур неразвит и производство тут невыгодно. Но в департаменте АПК, торговли и продовольствия Ямала, который подготовил презентацию для потенциальных инвесторов в буклет УрФО, другие данные. Там считают, что рынок сбыта в Китай не ограничен. А рынок сбыта в России – 580 млн рублей в год. Период окупаемости – 25 месяцев.

Без еды и сувениров на «Иннопром» приехала только Тюменская область. На ее стенде представлены компании, выпускающие сорбирующие материалы для сбора опасных жидкостей, системы водоочистки, защитные минеральные покрытия для металлических деталей. Есть одно предприятие, разработавшее уникальную технологию усиления фундаментов, которая успешно применяется при реконструкции старинных зданий и капремонтах. Все экспоненты планируют найти новых партнеров в России и за границей, увеличить рынки сбыта, однако тюменский стенд выглядит крайне бледно, оформители не смогли придумать, чем привлечь посетителей.

Югра установила два стенда – один для частников, второй – для госкомпании Фонд развития ХМАО. Чиновники приехали с буклетами о промышленной политике округа и краткой информацией о деловых предложениях. Все достаточно банально – потенциальным инвесторам советуют вложиться в ТЭК, производство стройматериалов, АПК, горнопромышленный комплекс и т.д. Пожалуй, самым удивительным предложением от Югры стало создание комплекса по выпуску кварцевого концентрата. «Планируемый объем инвестиций – 1,5 млрд рублей», – говорится в буклете. Речь идет о многострадальном «Полярном кварце» (проект Корпорации развития – прим. ред.), который поглотил миллиарды бюджетных рублей, но «умер». Не так давно компанию выкупили у структур, связанных с группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, где она находилась в залоге. После сделки выяснилось, что продукция предприятия уже не востребована, что с ней делать руководство «КР» не знает, но предлагает инвесторам.

При этом к гостям стенда здесь относятся неприветливо, а при общении с представителями СМИ допускают непростительные ошибки. «Вы кто? СМИ? Вы сотрудничаете с правительством? Есть у вас с нашим правительством контракт?», – перебил, не выслушав вопрос журналиста «Нового Дня» начальник отдела позиционирования и взаимодействия со СМИ Фонда развития ХМАО Игорь Усатый.

Напомним, международная промышленная выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля, главная тема – «Цифровое производство», страна партнер – Республика Корея. Почти 2/3 экспонентов – иностранные компании. Ожидается, что за 4 дня выставку посетят около 50 тыс. посетителей, из которых более 60% – топ-менеджеры компаний и руководители, принимающие решения по закупкам.

Екатеринбург, служба информации

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