Надым первым перейдет на газомоторное топливо на Ямале

Надымский район станет пилотной территорией по переводу муниципального транспорта на сжиженный природный газ. Об этом сообщил глава муниципалитета Леонид Дяченко в рамках доклада перед депутатами заксобрания Ямала в четверг, 20 декабря 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

«Для муниципального парка закуплены 15 автобусов среднего и малого класса. Мы уже провели торги и готовимся к переводу транспорта на СПГ», – сообщил глава района.

Напомним, на Ямале открыт новый завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» на базе Южно-Тамбейского месторождения.

Леонид Дяченко, отчитываясь перед заксобранием, рассказал о достижениях муниципалитета. По его словам, проблемный район, где были ветхие дома – Старый Надым – скоро полностью ликвидируют. В числе достижений Надымского района Леонид Дяченко также назвал концессию – производство мясных изделий из оленины на базе убойного комплекса в селе Ныда. Производством занимается компания ООО «Возрождение» под торговой маркой «Баловень олень».

В числе негативных явлений глава назвал снижение розничного оборота торговли местных предпринимателей. Тенденцию он связывает не со снижением доходов населения, а с тем, что в город приходят сетевые магазины и жители все чаще выбирают интернет-магазины. А зарплаты надымчан, по данным Дяченко, как раз растут. «По итогам 2017 года номинальная зарплата составила более 109 тыс. рублей, по оценкам 2018 года она увеличится на 5,4 процента», – доложил глава.

Он сообщил, что надымчанам нужны новые дороги. Есть такие поселки, которые до сих пор не связаны с Надымом сообщением. В числе пожеланий – дорога Надым- Муравленко.

Доклад Леонида Дяченко депутаты приняли единогласно, вопросов к нему не возникло. В том числе, депутаты не поинтересовались, не обеспокоен ли глава безопасностью в муниципалитете в связи с тем, что в Надыме в декабре 2018 года члены этнической ОПГ среди белого дня расстреляли нескольких мужчин. Один из них скончался на месте. Сам г-н Дяченко тоже не посчитал нужным упоминать об этой проблеме.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.12.18

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