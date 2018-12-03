«Это известное на весь Ямал ОПГ»: пострадавший в перестрелке в Надыме раскрыл обстоятельства ЧП

Пострадавший в перестрелке в Надыме Ялчын Мамедов раскрыл обстоятельства потасовки, в результате которой был убит его родственник, а сам он и его родной брат получили тяжёлые ранения. Как он рассказал агентству «Новый День», стрельбу устроили два брата по фамилии Ахундовы, известные как члены местной этнической ОПГ. Поводом стало то, что, по словам Ялчына, семья пострадавших отказывалась платить им дань.

Конфликт случился 1 декабря днём. В официальной информации ранее сообщалось только то, что погиб человек, возбуждено уголовное дело по статье «убийство». 2 декабря стало известно, что задержан подозреваемый в стрельбе. «В ходе расследования уголовного дела установлено, что в дневное время 1 декабря 2018 года на улице у одного из домов по адресу проезд № 1 в г. Надыме двое местных жителей в ходе ссоры произвели выстрелы в троих мужчин», – говорилось в сообщении СУ СК Ямала. Неофициально собеседники в силовых структурах говорили о переделе бизнеса.

Пострадавший Ялчын Мамедов – известный в городе тренер по вольной борьбе – находится в больнице. Там же, в тяжёлом состоянии (с ранением в голову) находится его брат Маис, тоже тренер. Ялчын сообщил в беседе с агентством «Новый День», что братья Ахундовы, известные в городе как члены криминальной группы, вызвали его на беседу.

«Они приехали вчетвером – братья Ахундовы – Джамиль и Гараш, и их телохранители. Вышли из автомобиля «Тойота Лэнд Круизер». Беседы не было, они сразу достали оружие и начали стрелять. Стреляли прицельно. Сразу был ранен и погиб на месте мой двоюродный брат Акшин. Ранен в голову и в желудок мой брат Маис, он в коме. Я был ранен в грудь и смог убежать, они пытались меня догнать и произвести контрольный в голову, но не смогли. Только поэтому я остался жив. Мы на встречу приехали без оружия», – рассказал агентству «Новый День» Ялчын Мамедов.

Он пояснил: таким образом братья Ахундовы попытались наказать его за то, что он отказался им платить. «В округе наслышаны о деятельности членов этой семьи. Они немало человек погубили. Глава группировки – Гараш Ахундов. Они с начала двухтысячных собирают в городе дань с предпринимателей – членов диаспоры. Мы считались небедной семьёй, но года два назад отказались платить им. Я сказал, что это неправильно. В городе уже идут разговоры о том, что главе группировки удастся избежать наказания, если кто-то возьмёт на себя его вину, то есть скажет, что стрелял не он», – рассказал г-н Мамедов. Он подчеркнул, что является тренером, у него занимаются дети, и сам оружие в руки никогда не брал.

Ялчын добавил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали выстрел, которым убили его двоюродного брата Гасанова Акшина.

В ответ на вопрос о том, почему Ахундовы не боятся правоохранителей, он привёл показательный пример: в своё время члены группировки напали на суд. «Есть опасения, что они запугают свидетеля. В городе боятся открыто выступать против них, так как они действуют жестокими методами», – заключает Ялчын.

Об ОПГ семьи Ахундовых и других представителей диаспор широкой общественности стало известно несколько лет назад, когда членов группировки привлекли к уголовной ответственности. В 2012-2013 годах был озвучен приговор – к длительным срокам лишения свободы осуждены Ализад Ахундов, Самир Гасанов, Ялчин Гулиев, Мамед Аббасов, Шахад Мамедов и Рауф Гасанов. Они признаны виновными в вымогательстве. Тех, кто не соглашался платить, они избивали. В уголовном деле, в частности, фигурировал эпизод с избиением бейсбольными битами. В материалах дела фигурировало кафе «Ланкон» в Надыме, которым владел один из члвнов семьи, там происходили встречи участников дела.

Надым, служба информации

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