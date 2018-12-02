В Надыме задержан участник перестрелки, где погиб человек

Силовики задержали подозреваемого в расстреле людей в Надыме. Он помещён под стражу. Об этом агентству «Новый День» сообщили в следственном управлении СК Ямала. Перестрелка в городе произошла в субботу, 1 декабря. В результате один человек погиб, двое ранены и находятся в больнице. Накануне в городе был объявлен план «перехват».

«У погибшего ранение в область грудной клетки. У пострадавших – ранения головы и грудной клетки», – рассказали в следственном управлении Ямала. Кто именно стрелял, из какого оружия и почему – следователи выясняют.

На данный момент известно, что вооружённый конфликт произошёл в Надыме 1 декабря около трёх часов дня около здания налоговой службы. Погибшему 30 лет. Это, по нефоциальным данным, мужчина с именем Акшин. Причины потасовки неизвестны. По одной из версий – это конфликт между этническими группировками, по другой – передел бизнеса. Задержанный – г-н Ахундов. Его фамилия совпадает с фамилией участников криминальной группы Надыма, ставшей известной в 2012 году. Одного из участника этой группы Ализада Ахундова задержали за вымогательство – он требовал с предпринимателей дань. Более того, в 2016 году уже была потасовка со стрельбой в Надыме, предполагаемыми участниками которой тоже становились Ахундовы.

Надым, служба информации

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