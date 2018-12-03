Участник перестрелки в Надыме останется под стражей на два месяца

На Ямале на два месяца помещён под стражу один из участников перестрелки в Надыме – Гараш Ахундов. Мера пресечения для него выбрана в понедельник, 3 декабря 2018 года. Он пробудет за решёткой до 1 февраля 2019 года. Информацию о том, что для одного из задержанных выбрана мера пресечения, агентству «Новый День» подтвердили в следственном управлении СК Ямала. Второму задержанному – Джамилю Ахундову – должны избрать меру пресечения завтра, 4 декабря.

Согласно материалам, которые есть в распоряжении агентства, Гараш Ахундов обвиняется в убийстве. Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в центре Надыма 1 декабря 2018 года погиб на месте Акшин Гасанов. У него ранение в голову. В больнице с ранениями после вооружённого конфликта также оказались два родственника погибшего – Маис и Ялычин Мамедовы. Втроём пострадавшие пришли на встречу с братьями Ахундовыми.

Ялычин рассказал агентству «Новый День» подробности перестрелки: по его словам, Ахундов открыл огонь сразу как только прибыл на место встречи и вышел из машины. Ялычин уточнил: стрельба был прицельной, и выжили он и его брат лишь по счастливой случайности. Маис Мамедов в тяжёлом состоянии в больнице – он в сознание не приходил. Согласно рассказу пострадавшего, братья Ахундовы являются членами известной криминальной группировки в Надыме и терроризируют бизнесменов. Всего в сообществе четыре брата. Один из них – Ализад – ранее был осужден за аналогичное преступление. ОПГ, в которой фигурировали Ахундовы, стала известна широкой общественности в 2012 году, когда членов банды начали судить. Тогда появилась информация о том, что они собирали дань со своих соотечественников – уроженцев Азербайджана.

Надым, служба информации

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