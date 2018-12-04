После перестрелки в Надыме губернатор Артюхов поблагодарил силовиков за безопасность

Губернатор Дмитрий Артюхов поблагодарил всех ямальских силовиков за обеспечение безопасности в округе. Об этом он заявил в ходе своего послания депутатам и общественности 4 декабря.

«На сегодняшний день низкий уровень преступности и безопасность являются одними из ключевых преимуществ жизни на Севере. Хотел бы поблагодарить за работу всех сотрудников УМВД на Ямале и лично генерал-майора Александра Удовенко. Тем не менее последние события в Надыме говорят, что скрытых проблем достаточно. Здесь важно работать на опережение. Со своей стороны мы обеспечим улучшение материально-технического оснащения органов внутренних дел и строительство новых отделений полиции», – сказал Артюхов и пообещал обеспечить комплектование полиции и построить новые отделения.

Губернатор ЯНАО не стал пояснять, о каких событиях в Надыме он говорит. Очевидно, что речь идет о перестрелке в центре города, которую 1 декабря 2018 года устроили члены криминальной группировки братьев Ахундовых. Посреди белого дня они расстреляли троих человек: один мужчина погиб, двое находятся в больнице с ранениями.

Кроме Александра Удовенко губернатор Артюхов поблагодарил окружного прокурора Владимира Герасименко и главу СУ СКР Андрея Егорова за принципиальную работу по привлечению недобросовестных подрядчиков: «У нас на территории не должны появиться недобросовестные подрядчики, которые позволяют себе задерживать или вообще не выплачивать людям заработную плату. Таких случаев сейчас стало меньше, но они все равно происходят. Благодарю всех сотрудников ямальской прокуратуры и лично Александра Герасименко, а также сотрудников Следственного комитета во главе с Андреем Николаевичем Егоровым за их целенаправленную работу и принципиальность в вопросе привлечения к ответственности недобросовестных работодателей».

Напомним, в последнее время одним из самых громких дел, связанных с невыплатой зарплаты, стало дело вахтовиков на Уренгойском месторождении «Газпром добычи Уренгой»: сотрудники компании «СК Север» не получили зарплату за три месяца и объявили забастовку. Они отправили видео в соцсети и СМИ для привлечения внимания к проблеме.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 03.12.18

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