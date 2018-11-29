С бастующими вахтовиками на Ямале должны рассчитаться сегодня

В четверг, 29 ноября, все бастующие вахтовики на Уренгойском месторождении должны получить задержанную зарплату. Из долга в 13 млн рублей погашено 3,9 млн рублей, говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

О забастовке рабочих на Песоцовом участке Уренгойского месторождения в ЯНАО стало известно 21 ноября – мужчины записали видео, в котором рассказали о нарушении их трудовых прав. Оно попало в СМИ и в соцсети. Все бастующие – сотрудники «СК Север», которая выполняла работы по изоляции трубопроводов. Вахтовикам, по их словам, угрожали выселением, невыплатой премий, начальство отказывалось разговаривать с ними. После того, как пресса рассказала о ЧП, в ситуацию вмешались правоохранители. Выяснилось, что «СК Север» не выплачивает зарплаты, так как сам не получил оплату от заказчика – фирмы «Стройгазконсалтинг». Как только деньги от СГК начали поступать, строители начали расплачиваться с работниками.

В Гострудинспекции Ямала сообщили, что проверка ещё идёт. Руководитель «СК Север» сегодня работает в Новом Уренгое. Он должен расплатиться с рабочими и предоставить надзорным органам документы, которые регулировали трудовые отношения с вахтовиками. Ранее следователи возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате.

Ранее в «Стройгазконсалтинге» не стали отвечать на вопросы агентства, предложив обратиться за информацией к «Газпром добыча Уренгой», на чьём месторождении происходила забастовка. В «Газпром добыча Уренгой» тоже отказались комментировать ЧП, предложив почитать новости на сайте прокуратуры.

Между тем ситуация с невыплатой зарплат типична для Ямала, где много вахтовиков на различных месторождениях. Сегодня, например, на сайте гострудинспекции есть новость о том, что компания «Арктикстроймонтаж» также не платила зарплату работникам и задолжала 4,3 млн рублей.

Надымский район, служба информации

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