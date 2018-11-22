Первые данные с забастовки вахтовиков на Ямале: без зарплаты остались почти 200 человек

Прокуроры, прибывшие на место забастовки вахтовиков на Ямале, подтвердили огромные долги по зарплате. Без денег на Песцовом месторождении остались около двухсот работников. Прокуроры попросили всех пострадавших написать заявления для обращения в суд. Таковы данные на 15 часов дня 22 ноября. Видеозаписи обращения с забастовки вахтовиков на Уренгойском месторождении распространились накануне. Сотрудники компании «СК-Север» жаловались на то, что уже три месяца работают без зарплаты, в тяжёлых условиях, что им угрожают, обещают выкинуть из вахтового жилья и что руководство отказывается отвечать на их вопросы.

Как сообщили в прокуратуре Ямала, работники «СК Север» выполняли работы по изоляции трубопроводов на Песцовом месторождении. Оно относится к территории Надымского района, поэтому вместе с силовиками на место прибыли и чиновники районной администрации. Заказчиком работ выступает ООО «СГК 4».

«190 сотрудников не получали зарплату с августа по октябрь 2018 года. Сумма долгов – около 15 млн рублей. Кроме того, некоторые работали по договорам гражданско-правового характера, которые подменяли трудовые отношения», – сообщили в надзорной инстанции.

В надымской администрации пройдет антикризисный штаб. Силовики выясняют причины невыплаты зарплаты. На месте также работают следователи и специалисты гострудинспекции.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 22.11.18

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