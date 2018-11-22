Следователи возбудили дело из-за забастовки вахтовиков на Ямале

Силовики возбудили уголовное дело из-за забастовки вахтовиков на Ямале, на месторождении компании «Газпромдобыча Уренгой». Квалификация – полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК Ямала. Видеозапись обращения сотрудников компании «СК Север» с заявлением о нарушении трудовых прав распространена в соцсетях 21 ноября 2018 года. После этого на Песцовый участок, где работают протестующие, отправились представители сразу нескольких инстанций.

«В ходе предварительного следствия будут установлены точное количество потерпевших и сумма задолженности по зарплате», – говорится в материалах СУ СК Ямала.

Прокуратура Ямала днём 22 ноября поясняла, что компания «СК Север» задолжала около 15 млн рублей, пострадавшими оказались около 200 вахтовиков. Ранее в заявлениях, которые попали в Интернет, работники сообщали об угрозах со стороны руководства «СК Север», а также о том, что условия работы нельзя назвать комфортными – у рабочих не было обогревателя, мужчины постоянно болеют.

В ситуации также разбираются власти Надымского района, на территории которого произошла забастовка. В пресс-службе администрации района рассказывали, что, по предварительным данным, «СК Север» не смог заплатить своим работникам, так как не получил деньги от своего заказчика – известной компании «Стройгазконсалтинг».

В «Стройгазконсалтинге» отказались отвечать на вопросы агентства «Новый День», предложив обратиться к «Газпромдобыча Уренгой», на чьей территории произошла забастовка. В ГДУ на момент обращения не стали комментировать ЧП.

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 22.11.18

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