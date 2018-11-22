На Ямале бастуют вахтовики: «Деньги не платят три месяца, угрожают, обещают выкинуть» (ВИДЕО)

На Ямале, на Уренгойском месторождении, бастуют вахтовики. В ночь на 22 ноября 2018 года в соцсетях и «Ютубе» распространилась видеозапись обращения работников компании СК «Север», которые сообщили о массовом нарушении их прав. Рабочие рассказали, что не могут получить зарплату, что им угрожают увольнениями и штрафами. Как сообщили агентству «Новый День» в Гострудинспекции ЯНАО, сейчас на газовую станцию выезжают специалисты. До места нужно добираться около трёх часов, поэтому официальные данные могут появиться лишь к обеду. В следственном управлении СК Ямала рассказали, что следственная группа тоже намерена выехать на участок – он относится к зоне работы надымского следственного отдела. Сотрудники прокуратуры опубликовали официальное сообщение о том, что 22 ноября в четыре утра выехали на Песцовое месторождение для проверки.

Видеозапись названа так: обращение работников КС Песцовая на Уренгойском месторождении. «Уезжает начальник, ничего не говорит, не могут никакой ясности людям донести по поводу их заработной платы. Мы работники СК «Север», мы в очередной раз собрались, потому что нам не платят заработную плату, уже четвёртый месяц. Кому-то выплатили, только двум-трём человекам. А остального ничего нету. Мы уже сидим пятый-шестой день, начальники с нами не хотят разговаривать. Никакой ясности. Когда будут деньги – не говорят. Угрожают выселением из городка, говорят, что вычтут все премии, заблокируют карту. Говорят – езжайте домой», – рассказывают мужчины в спецовках.

Вахтовики заявляют о невыносимых условиях работы. «На площадке не установлены пункты обогрева, люди замерзают, болеют. Не решается вопрос с условиями жизненного обеспечения… Людей увольняют за просьбу в выдачи аванса…Постоянная угроза незакрытия рабочих дней, т. е. оставления без зарплаты. На последнем собрании заявили, что при невыходе на работу будут блокировать карты питания и выселять из городка. При неповиновении будут привлекать службу безопасности. Многие люди хотели бы уехать, но денег нет даже на пачку сигарет», – говорится в обращении на имя председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов МО ГО «Воркута» Владимира Тищенко.

Также распространяется заявление одного из сотрудников. «Меня зовут Андрей, я живу в городе Воркуте. Сейчас нахожусь на КС Песцовая номер 1 это под городом Новый Уренгой (Ямало-ненецкий автономный округ) уже три месяца и за эти честно отработанные мною дни я не получил ни единой зарплаты. В данный момент здесь уже третий день происходит забастовка. Начальство каждый раз кормят нас какими-то глупыми обещаниями, доходит в плоть до угроз, что всех кто не работает начнут вывозить в город и оставлять там, отрезать нас от питания, заставляют подписывать «договор об оказании услуг», в котором нет ни чисел, ни подписей, ни печати этой компании. В случае не подписания этой бумажки грозятся выкинуть с работы, даже заставляют подписывать заявление об увольнении, мотивируют это тем, что если кто-то будет пойман за употребление алкоголя или, например, не выход на работу – уволят якобы задним числом. У всех семьи, кредиты и нет ни копейки чтоб ехать», – говорится в письме.

Новый Уренгой, служба информации

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