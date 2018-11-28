Бастующим вахтовикам на Уренгойском месторождении начали выплачивать зарплаты

Бастующим рабочим на месторождении «Газпром добыча Уренгой» начали выплачивать долги по зарплате. Утверждён график выплат. В то же время компанией «СК Север», где работают вахтовики, займётся не только следственный комитет, но и гострудинспекция. Об этом сообщили в прокуратуре Ямала в среду, 28 ноября.

О забастовке, напомним, стало известно 21 ноября 2018 года. Сотрудники распространили письма и видеозаписи, где указывали на нарушение их трудовых прав. Ранее сообщалось, что пострадавшие вахтовики на Ямале занимались работами по изоляции трубопроводов. Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

По актуальным данным прокуратуры Ямала, работники площадки Песцовая на Уренгойском месторождении не получали зарплату с августа по октябрь 2018 года. Всего без денег остались 90 рабочих «СК Север», долги суммарно составили 12,9 млн рублей. Протест также начали сотрудники этой компании в Коми – там у «СК Север» тоже работает подразделение.

Ранее в компании «СК Север» объясняли задолженность тем, что с ними не расплатился их заказчик – «Стройгазконсалтинг». Последний не комментировал долги и предлагал обратиться к «Газпром добыча Уренгой» (ГДУ). Компания ГДУ, которую возглавляет депутат заксобрания Ямала Александр Корякин, не ответила на вопросы агентства.

«С учётом поступивших «СК Север» от заказчика работ – «СГК-4» 10 млн рублей начались выплаты задолженности по заработной плате», – рассказали в прокуратуре Ямала. Деньги стали поступать и на счета голодающих вахтовиков в Коми, сообщает агентство ТАСС.

Гострудинспекция ЯНАО занимается административным делом в отношении «СК Север» в связи с тем, что с вахтовиками заключили вместо трудовых договоров гражданско-правовые.

Надымский район, служба информации

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