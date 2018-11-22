Забастовка рабочих на Ямале возникла по вине крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Долги перед рабочими на Ямале, которые объявили забастовку, возникли из-за известной в округе компании «Стройгазконсалтинг». Фирма не расплатилась с субподрядчиком, работники которого и начали протест. Таковы предварительные данные администрации Надымского района на 16 часов 22 ноября. Несколько месяцев зарплату не получали вахтовики – сотрудники компании «СК-Север», которые работают на Уренгойском месторождении, на участке Песцовом. Ранее прокуратура, сотрудники которой выехали на место забастовки сегодня рано утром, сообщила, что долги составляют около 15 млн рублей.

«Из 195 присутствующих на месторождении работников СК «Север» в акции участвуют 75 человек. От них принимаются письменные объяснения. Ситуация возникла из-за долгов подрядчика СК «Стройгазконсалтинг» перед субподрядчиком СК «Север». По предварительным данным, заказчик работ «Газпром добыча Уренгой» задолженности не имеет», – рассказали в пресс-службе администрации Надымского района, которая также включилась в ситуацию.

«Стройгазконсалтинг» гарантировал погашение задолженности перед СК «Север» в ближайшее время. Вахтовики получат свои деньги до 1 декабря 2018 года», – говорится в сообщении надымской администрации.

Получить комментарии в компании «Стройгазконсалтинг» агентству «Новый День» не удалось – ни один телефон фирмы не отвечает. Предприятие хорошо известно на Ямале – это крупный подрядчик «Газпрома» и часто работает на месторождениях в округе. Сейчас фирма принадлежит частным лицам, федеральные СМИ уже пытались разобраться в структуре собственности. По данным на лето 2018 года часть компании принадлежала «Газпромбанку», также владельцами являлись и являются физлица. Основал компанию известный бизнесмен Манасир Зияд.

Надымский район, служба информации

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