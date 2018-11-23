Прокуратура Ямала проверила, правда ли бастующих вахтовиков на Ямале держали голодом

Прокуратура Ямала не подтвердила информацию о том, что престующих на месторождении «Газпромдобыча Уренгой» вахтовиков не кормили и выселяли. Правда, в видеообращении рабочие говорили об угрозах, а не о том, что такие действия действительно совершались. При этом надзорная инстанция собрала 80 заявлений от бастующих для обращения в суд из-за невыплаты зарплаты. Об этом утром 23 ноября сообщили в ведомстве. Ранее рабочие говорили, что они доведены до отчаяния, им даже не на что уехать домой с вахты – они четвёртый месяц работают на участке Песцовом на Ямале без зарплаты.

Всего без зарплаты на Ямале остались около 200 человек. Компания «СК Север», где они трудятся, накопила долгов на сумму 15 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «полная невыплата зарплаты». «Пять вахтовиков сообщили о возникших у них в связи с задержкой выплаты зарплаты тяжких последствий – долги за ЖКУ, за обучение детей», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Надымская городская прокуратура внесла руководителю ООО «СК Север» представление. Поскольку компания зарегистрирована в Москве и имеет подразделение в Воркуте, заниматься нарушениями будут прокуратуры Коми и Москвы. Фирма может быть наказана не только за невыплату зарплаты – дело в том, что «СК Север» подменяла трудовые договоры договорами гражданско-правового характера.

В прокуратуре Ямала также сообщили, что на антикризисном штабе в администрации Надымского района выступили руководители «СК Север» и «СГК-4» (аффилированно с компанией «Стройгазконсалтинг» – прим.ред), они обещали погасить долги.

Накануне в администарции района также поясняли, что долги у субподрядчика «СК Север» возникли в связи с тем, что с ним не расплатился заказчик – крупная фирма «Стройгазконсалтинг». В самом «Стройгазконсалтинге» отказались отвечать на вопросы агентства «Новый День», переадресовав их в «Газпромдобыча Уренгой». В «ГДУ» никак не прокомментировали ЧП на их месторождении.

Надым, служба информации

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