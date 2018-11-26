«Газпром добыча Уренгой» отказывается комментировать забастовку вахтовиков на Ямале

Компания «Газпром добыча Уренгой» (ГДУ) уклонилась от ответов на вопросы о забастовке рабочих на месторождении в ЯНАО. В ответ на запрос агентства «Новый День» там предложили почитать сайт прокуратуры. Без комментариев остались такие вопросы:

Действительно ли проблема возникла из-за вашего подрядчика – «Стройгазконсалтинг»? Рассчитались ли вы вовремя с вашим подрядчиком? Почему у людей на месторождении нет пунктов обогрева? Контролируете ли вы условия проживания вахтовиков на ваших объектах?

Согласно реестру контракто, у «Газпром добыча Уренгой» есть контракт на 2018 год с компанией «Стройгазконсалтинг» на 106 млн рублей. Директором компании ГДУ является депутат заксобрания Ямала Александр Корякин. Компания и власти Ямала пропагандируют открытость.

Забастовка сотрудников «СК «Север» случилась 21 ноября 2018 года. Рабочие заявили о том, что они трудятся на Песцовом участке Уренгойского месторождения и не получают зарплату уже четвёртый месяц. На все их вопросы руководство, по данным вахтовиков, угрожало выселением, отлучением от питания, невыплатой премий. Более того, в жалобах рабочие также указали, что мужчины простывают, так как на объектах нет обогревателей. Было возбуждено уголовное дело по статье «невыплата зарплаты». Компания «СК «Север» аргументирует невыплату зарплаты тем, что сама не получила деньги от своего партнёра – фирмы «Стройгазконсалтинг». В компании «Стройгазконсалтинг» предложили обратиться в «ГДУ» и отказались комментировать ситуацию.

После проверки прокуратура сообщила, что жилищные права рабочих не нарушены. Но зарплату не получили около 200 человек. Долги составили около 15 млн рублей.

Компания «СК Север» имеет поздраздление в Коми. Там вахтовики также не получили зарплату. Они также устроили забастовку и голодовку. Власти республики Коми официально прокомментировали ЧП, сообщив, что создан штаб. Ранее в аналогичных ситуация, во время голодовок вахтовиков, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин также брал ситуацию с долгами по зарплате под личный контроль. Но в этом случае руководство региона не посчитало нужным обратить внимание на ЧП.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 26.11.18

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