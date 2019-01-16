Ямальская дочка «Газпрома», на месторождении которой бастовали вахтовики, заказала санкционные деликатесы

Компания «Газпром Добыча Уренгой» (ГДУ) выбрала поставщика представительских обедов на 2019-2020 годы. На официальном сайте торгов размещен запрос предложений, согласно которому компания подыскала кормильца, который будет организовывать завтраки, обеды, ужины и фуршеты для важных гостей и руководителей. Сумма, предложенная подрядчиком – около трех миллионов рублей. Ямальские газовики желают видеть в меню не только различные местные деликатесы, но и традиционные для Италии и Испании блюда.

Обед рассчитан из расчета 2,5 тыс. рублей на человека. В меню обеда входит, например, маринованная оленина, креветочный крем-суп, борщ с утиной печенью, муксун с сырным соусом, мусс из северных ягод. Ужин обойдется заказчикам в четыре тыс. рублей на человека. В него в числе закусок войдет язык оленя с соусом из мягкого сыра. Из основных блюд – вырезка мраморной говядины с жареными лисичками и картофельным кремом, а также филе красной барабульки с салатом с маслом грецкого ореха. В рамках фуршета ГДУ предложит гостям разнообразное деликатесное меню. Как раз тут и предусмотрены продукты, которые считаются санкционными. В списке блюд: рыбное ассорти, ассорти мясное, ассорти из свежих овощей, канапе с семгой малосоленой, тарталетки с красной икрой, итальянская вяленая говядина брезаола, свиная колбаса чоризо, распространенная в Испании и Португалии, итальянская ветчина прошутто. Также в списке фуршетного меню – моцарелла со свежими ягодами и рукколой, колбаски домашние с соусом, муксун жареный.

Кормить гостей нужно будет по месту нахождения заказчика – Новый Уренгой, объекты «Газпром добыча Уренгой», с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Отметим, протокол торгов был размещен еще в прошлом, 2018 году. При этом по данным на 16 января 2019 года на сайте все еще не указан победитель. Нет сведений о договоре с подрядчиком. Поэтому узнать, где собирается поставщик брать итальянские и испанские традиционные продукты, невозможно.

Осенью 2018 года на Уренгойском месторождении «Газпром добыча Уренгой» произошла забастовка рабочих, которые не получили зарплату от компании «СК «Север». Задолжавшая контора в свою очередь сообщила, что с ней не рассчитался подрядчик дочки «Газпрома» – «Стройгазконсалтинг». В ответ на официальный запрос о ситуации на месторождении компания «Газпром добыча Уренгой» предложила почитать сайт прокуратуры, оставив без ответа вопросы, которые отправляло агентство.

Главой компании «Газпром добыча Уренгой» является депутат заксобрания Ямала Александр Корякин.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 15.01.19

Авиакомпания «Ямал» отказалась отвечать на вопрос о том, на какие средства и зачем покупала «Лексус». / Депутаты и чиновники Ямала купили вип-облуживание в аэропорту Салехарда. / Власти Ямала рассказали, сколько отдали за заказные публикации в СМИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»