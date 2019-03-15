Черная икра, крабы, хамон и пармезан: предприятия «Газпрома» на Урале рискуют остаться без деликатесов

В конце марта и начале апреля Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит сразу два иска, которые касаются закупки продуктов питания для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». В обоих случаях ответчиком выступает региональное управление ФАС России. Поводом для исков к антимонопольщикам, поданных подразделением газового гиганта России и выбранным подрядчиком, послужила жалоба курганского бизнесмена Олега Жульева. Его фирма «Сити-трейд» участвовала в конкурсе на поставку еды для газовиков, но проиграла.

В конце осени 2018 года «Газпром закупки» разместили несколько тендеров для нужд «Газпром трансгаз Екатеринбурга», связанных с поставками продовольствия. Один из них касался еды для участников и организаторов Спартакиады (на 65,6 млн рублей), другой ‒ для санатория на озере Глухом (50,7 млн рублей), а третий ‒ для столовых филиалов и детских садов (78,5 млн рублей). Последний ‒ самый крупный. В списке лотов 835 позиций, включая такие как: черная, красная икра, каре ягненка, оленина, мясо косули, крольчатина, индейка, мясные деликатесы, лосось, форель, тунец, дорада, сибас, живые карпы, раковые шейки, крабы, креветки, сыры с голубой и белой плесенью, пармезан, халуми, хамон и брезаола, свежие овощи и фрукты, салаты, соленья, молочные продукты, и так далее.

Интересно, что в списке есть не только деликатесы, но и тысяча килограммов коровьих и 15 тысяч килограммов куриных голов. Предполагалось, что эти продукты питания пойдут в столовые подразделений екатеринбургского «Трансгаза» и подведомственные им детские сады. Согласно данным портала Госзакупок, в конкурсе принимали участие две компании ‒ курганское ООО «Сити-Трейд», предложившее цену в 46 млн рублей, и екатеринбургское ООО «Продовольственная компания» с ценой в 78,49 млн. Тем не менее, по сумме баллов победу в аукционе одержала вторая фирма, и тогда проигравший обратился в свердловское управление ФАС России. В ведомстве отклонили жалобу курганцев, считавших, что предложенная ими цена ‒ гарантия победы.

Тем не менее, антимонопольщики нашли другие нарушения со стороны заказчика. В частности, оба участника конкурса не предоставили полные данные о том, что являются участниками судебных разбирательств. Организаторы закупки аргументировали тем, что оба участника были в равных условиях – ни тот, ни другой не получил отклонения от торгов. Но антимонопольщиков такое объяснение, по-видимому, не устроило.

Решение ведомства осталось прежним, и «Продовольственная компания» и «Газпром закупки» обратились с двумя исками в Арбитражный суд чтобы признать акты ФАС недействительными. Разбирательство по одному из заявлений пройдет в конце марта, по другому ‒ в начале апреля. Пока же оба истца пытаются приостановить исполнение предписания, чтобы поставки продуктов начались. Но инстанция отклонила все заявления. «В обоснование заявленного ходатайства заявитель указывает на возможность причинения значительного ущерба в случае непринятия обеспечительных мер, а также на возможность необоснованного привлечения общества к административной ответственности. Однако в данном случае какие-либо конкретные существенные обстоятельства, обосновывающие требование о приостановлении действия оспариваемого решения и предписания не приведены, доказательств того, что непринятие обеспечительных мер может причинить заявителю значительный ущерб или затруднить, сделать невозможным исполнение судебного акта об удовлетворении требований, если таковой будет принят, не представлено», ‒ сказано в одном из решений свердловского арбитража.

Екатеринбург, Елена Сычева

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