В Новом Уренгое будут судить директора, который обналичивал деньги и не платил сотрудникам

В Новом Уренгое скоро начнется суд над директором предприятия, который не платил сотрудникам зарплату. Речь идет о руководителе фирмы ООО «Стройгазком». Долги составили более пяти млн рублей.

Деньги работники не получали с октября 2017 года по июнь 2018 года. Юрлицо уже оштрафовано на 40 тыс. рублей. На данный момент работникам выплатили только 4,5 млн рублей долгов. «Полное погашение оставшейся части задолженности в размере 607 тыс. рублей находится на контроле прокуратуры города», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала в понедельник, 17 июня 2019 года.

Директор не платил рабочим, но в это время обналичивал деньги со счетов предприятия, расходуя их на личные нужды и расчеты с контрагентами.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 2 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Согласно базе данных юрлиц, директором и учредителем предприятия является Борис Нурмухаметов.

Новый Уренгой постоянно появляется в повестке, как город, где не платят сотрудникам зарплату. Отчасти – потому что здесь раположены крупные нсервисные пердприятия и добывающие активы «Газпрома». В ноябре 2018 года на Уренгойском месторождении бастовали рабочие из-за невыплаты зарплаты. «СК Север» не выплачивает зарплаты, так как сам не получил расчет от заказчика – фирмы «Стройгазконсалтинг». Не платят зарплату не только коммерческие структуры – долги перед работниками имеет муниципальная компания «Фармация», кторая проходит процедуру банкротства.

Новый Уренгой, служба информации

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